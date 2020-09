$!De héroe en atentado terrorista a villano condenado por fraude en Finlandia

Las autoridades descubren el engaño

Las autoridades finlandesas descubrieron meses después que el certificado laboral supuestamente expedido por la empresa de ambulancias sueca era falso y la persona que lo firmaba en realidad no existía, por lo que demandaron a Zubier.

Tras investigar el caso en profundidad, a los cargos de fraude y falsificación de documentos el fiscal añadió el de recaudación ilícita de fondos, ya que Zubier se benefició de una campaña solidaria lanzada por una mujer finlandesa que quería ayudarle a través del portal GoFundMe.

La campaña recaudó por internet donaciones anónimas por valor de unos 30,000 euros, pero al no contar con los permisos pertinentes, fue considerada delictiva por la Justicia finlandesa.

Durante el juicio, Zubier negó tener algo que ver con la campaña solidaria, aunque sí admitió los delitos de fraude y falsificación de documentos, alegando que no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando falsificó el certificado.

“Vi lo que les sucede a algunas víctimas en Suecia, que no reciben ninguna compensación, y entré en pánico. Me di cuenta de que nuestra economía familiar se hundiría porque ya no puedo trabajar”, se justificó durante la vista.

“Me avergüenzo de lo que hice. Sólo espero que el tribunal se dé cuenta de que hay una explicación y de que no lo hice con mala intención”, afirmó apesadumbrado.