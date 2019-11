De Jong : 'No me arrepiento de haber fichado'

Barcelona, 26 nov (EFE).- El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong admitió este martes que el conjunto azulgrana puede jugar 'mucho mejor' de lo que lo está haciendo en este primer tercio de la temporada, pero afirmó que él disfruta en su nuevo equipo y que en ningún caso se arrepiente de haber apostado por el club catalán.

'Yo sí me divierto. No me arrepiento, en absoluto, de haber fichado por el Barça, era un sueño y estoy muy contento de estar aquí', aseguró De Jong, quien destacó que la plantilla azulgrana cuenta 'con algunos de los mejores centrocampistas' del mundo, de los que aprende cada día, especialmente de Sergio Busquets, que le ha ayudado 'muchísimo'.

Además, se siente encantado porque Ernesto Valverde, su entrenador, ha contado desde el primer día con él para formar parte del once titular. Es, tras Gerard Piqué, el jugador de campo que más minutos acumula, pero quiere más. 'Me siento muy bien ahora mismo y realmente no necesitó descansar', aseguró.

De Jong admitió que, 'por supuesto', el Barcelona puede jugar 'mucho mejor' de lo que lo está haciendo y que 'trabaja' para ello, pero quiso desdramatizar la situación actual.

'Sabemos que podemos mejorar y hemos hablado, entrenado y trabajado mucho para lograrlo. Pero tampoco estamos jugando tan mal como la gente piensa o dice. Mañana (ante el Borussia Dortmund) creo que haremos un gran partido y la gente podrá ver esa mejora', manifestó.

El internacional holandés recordó que el Barça va primero 'en uno de los grupos más difíciles de la 'Champions'' y que, si gana este miércoles, se clasificará para octavos de final como primero. 'Así que este partido es muy importante para nosotros', apostilló.

Por otra parte, el centrocampista azulgrana se refirió a la posibilidad de que su compañero Lionel Messi gane su sexto Balón de Oro la próxima semana.

'Para mí, lo he dicho muchas veces, Messi es el mejor jugador del mundo y merece ganar el Balón de Oro. Ha hecho un año fantástico y tengo claro que es el número uno', sentenció. EFE