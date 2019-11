De la fiesta colombiana al disgusto ruso, 18 equipos y 18 estados de ánimo

Natalia Arriaga

Madrid, 17 nov (EFE).- Colombia considera una fiesta esta Copa David; a España le hace particular ilusión que se juegue en casa; a Australia no le gusta el formato pero lo quiere ganar; Serbia pone la competición a la altura de unos Juegos Olímpicos; Rusia encaja el golpe de la baja de Daniil Medvedev... Y así, hasta 18 posibilidades.

Cada uno de los 18 equipos participantes en la fase final de la nueva Copa Davis afronta la competición, que comenzará este lunes en Madrid, con un estado de ánimo distinto, aunque con la sensación compartida de ser partícipes de un cambio 'único' en el tenis mundial.

El capitán serbio, Nenad Zimonjic, fue quien mostró un mayor entusiasmo en la víspera de la Copa, al decir que el formato, que reúne en una semana a 18 equipos en una misma sede, le recuerda 'a unos Juegos Olímpicos'.

'Es interesante ser parte de algo que ocurre por primera vez', comentó. 'Estamos aquí todos los equipos juntos, coincidimos unos con otros, la cena oficial fue estupenda... Se parece al ambiente de los Juegos Olímpicos', señaló en una conferencia de prensa.

'Habrá gente a la que le guste y gente a la que no, pero todos tenemos ganas de ver cómo va a funcionar', dijo.

'Este atmósfera va a ser difícil de batir. Es una experiencia única para todos', insistió.

Sus jugadores Novak Djokovic y Janko Tipsarevic mostraron idéntica ilusión.

El primero, que llegó hoy en Madrid, señaló que 'es interesante tener juntos a 89 jugadores'.

'Se necesitaba un cambio en las competiciones por equipos para hacerlas más interesantes para el público y para el márketing. Y la Copa Davis', añadió, 'es la competición más histórica. Y la que yo he disfrutado más'.

'Se parece a los Juegos Olímpicos, que no es por equipos pero en la que representas a tu país', apuntó también.

Para Janko Tipsarevic, su 'competición favorita' es este año, además, la de su retirada, lo que incrementa su emoción ante sus últimos partidos.

'Uno desearía no retirarse nunca, pero si pudiera haber elegido el momento, habría sido este', dijo el jugador serbio con más victorias individuales en Copa Davis.

Entre los equipos con las expectativas por todo lo alto figura, por supuesto, España, que ejerce de anfitrión en la Caja Mágica.

El capitán Sergi Bruguera personificó ese sentimiento en dos nombres: Rafael Nadal y Feliciano López.

'Nadal está motivado por jugar en Madrid con todo el equipo de la Copa Davis y acabar en el número uno (del mundo) es lo mejor que le podía pasar. Está en un gran momento, jugar esta competición le hace una ilusión increíble, viene bien y viene sano', comentó Bruguera.

En cuanto a Feliciano López, está 'impresionante y tiene un físico privilegiado'.

COLOMBIA, DE FIESTA

Después de 51 temporadas en la Copa Davis sin haber alcanzado nunca el Grupo Mundial, el equipo de Colombia disfruta de esta fase final como de 'una fiesta' en la que no renuncia a ser el regalo sorpresa.

'Esta es una semana muy importante, es una fiesta para nosotros', afirmó el capitán Pablo González.

Santiago Giraldo, el jugador colombiano cuyo historial incluye más eliminatorias de la Davis, 28, dijo que es 'una alegría inmensa' ser parte del nuevo modelo: 'Me gustan las cosas que evolucionan'.

'Sobre el papel somos los 'underdogs'', apuntó su compañero Robert Farah, 'así que tenemos mucho que ganar. No veo por qué no puede haber una sorpresa'.

AUSTRALIA Y CROACIA ESCÉPTICAS, RUSIA RESIGNADA

El capitán australiano Lleyton Hewitt, que ya se había mostrado crítico con la nueva Copa Davis, no cambió su opinión al llegar a Madrid.

'Lo que marcaba la diferencia en la Davis eran las eliminatorias en casa y a domicilio y los partidos a cinco sets', sostuvo.

Pero, llegados a este punto, agregó, sus hombres 'lo darán todo para representar a su país y hacer que todos los australianos se sientan orgullosos'.

En el bando de lo menos dichosos quedó incluido Franko Skugor, capitán croata. Pero hay que entender sus razones.

Por un lado, debuta en su puesto sin tiempo de pensarlo por la destitución de Zeljkko Krajan; por otro, cuenta con la baja por lesión de Marin Cilic; y, además, esta Davis no le parece 'la mejor solución'.

'No es un trabajo fácil para mí. Es la primera vez que lo hago, pero todos decidieron que íbamos a trabajar en este reto y significa mucho', señaló.

Para Skugor 'jugar fuera de casa es algo distinto a lo de antes, que era el espíritu de Copa Davis'.

'En Croacia solo tenemos un pequeño torneo de la ATP y no podemos jugar delante de nuestra gente. No es quizá la mejor solución este formato, pero hay otras ventajas, como que no nos pasaremos ocho semanas al año para ganar el torneo', argumentó.

Y con resignación habló el legendario capitán ruso, Shamil Tarpíschev, de la baja de Daniil Medvédev, que reduce notablemente las opciones de su equipo de ganar la Copa Davis.

'Con Medvédev podíamos haber luchado no solo por la clasificación para los cuartos de final, sino también por la victoria en el torneo', lamentó.

El jugador renunció por cansancio tras participar en las finales ATP de Londres.

Pese a los cambiantes estados de ánimo, los participantes en la Davis se mostraron de acuerdo en que, con el sistema de clasificación que, en caso de empate, tiene en cuenta los sets y juegos ganados, cualquier despiste puede costar la eliminación.

'Será imprescindible mantener la concentración en el cien por cien de los puntos', subrayó el capitán francés Sébastien Grosjean. EFE