De la Fuente: 'Me siento capaz de todo pero no con urgencia e inmediatez'

Leganés (Madrid), 8 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español sub'21 que ocupó el lugar de Luis Enrique Martínez en el amistoso ante Lituania, expresó su 'felicidad' por el momento vivido, deseó suerte a la selección en la Eurocopa y a la espera de noticias en la burbuja de la absoluta, reconoció que se siente 'capaz de todo pero no con urgencia e inmediatez'.

'Me siento feliz haciendo mi trabajo y estoy a disposición de lo que marque la Federación. Me siento capaz de todo pero no con urgencia e inmediatez, tenemos el mejor seleccionador para la Eurocopa y deseo con todo mi corazón que España sea campeona con Luis Enrique y esté muchos años. Yo tengo retos pero no prisa por alcanzarlos', dijo en rueda de prensa.

Por encima de su satisfacción personal, De la Fuente se mostró emocionado por el techo al que llega un grupo de jugadores al que ha formado en las categorías inferiores de la selección.

'Estoy feliz, igual que los jugadores he cumplido un sueño, he disfrutado muchísimo. Es un orgullo dirigir un grupo humano como este y tengo mi corazoncito, siento felicidad por haber dirigido en una ocasión a la absoluta. Ya pienso en otros retos y agradezco a la Federación por permitirme disfrutar un momento único que espero que en el futuro no sea irrepetible', afirmó.

'Estoy orgulloso por los jugadores que han tenido un comportamiento excepcional. En los más de dos años que llevamos juntos han ido creciendo muchísimo, con un crecimiento humano excepcional. He disfrutado de muy buenas personas, chicos con muy buenos valores de los que he aprendido mucho. Son muy generosos y cada día ha sido un aprendizaje. Seguirán creciendo como futbolistas y van a alcanzar unos niveles importantísimos en el fútbol español'.

La charla de Luis de la Fuente a jugadores que interrumpieron sus vacaciones tuvo poco que ver con la táctica antes del partido ante Lituania en el que golearon 4-0.

'Hemos puesto en valor el momento único que íbamos a vivir en nuestras vidas. Ellos tendrán oportunidad de repetirlo en el futuro pero hoy han pasado a la historia y han dado espectáculo. La charla, más que aspectos tácticos en un equipo trabajado, era tirar de corazón y valorar el momento que íbamos a vivir', señaló.

La situación que se está viviendo en el fútbol por el coronavirus hace que De la Fuente confiese que retrasará al máximo su decisión de la lista para la selección que acuda a los Juegos Olímpicos.

'Estamos viviendo una situación dificilísima. En circunstancias normales habríamos estado pendientes de la Eurocpa, el número de partidos pero el covid nos impide hacer previsión. Vamos a estar esperando, iremos día a día viendo acontecimientos, demoraremos la decisión lo más tarde posible para equivocarnos lo menos posible', desveló. EFE