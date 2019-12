De menores extranjeros no acompañados a estudiantes y trabajadores con futuro

Madrid, 16 dic (EFE).- “Todos los que estamos aquí venimos buscando un futuro”, asegura Mahamadou, un joven de 19 años procedente de Malí que está en España, y cuya reflexión comparte Said, argelino de 21. Ambos son un ejemplo de menores extranjeros no acompañados (conocidos como menas) que, con el tiempo, consiguieron construir su futuro laboral en el país europeo.

Cada día, a las nueve de la mañana, Mahamadou llega al centro 'Virgen de África', en Madrid, para asistir a su formación en mecánica y soldadura y, ya por la tarde, vuelve a su piso tutelado en la localidad de Getafe, al sur de la capital, que comparte con otros dos compañeros, de Marruecos y de Ghana.

“En nuestro país estamos muy mal, y tenemos que venir aquí para buscarnos un futuro”, explica a Efe el joven de Malí, quien asegura que no es fácil llegar desde otro país siendo menor porque “echas de menos a tu familia” y sólo piensas en cómo poder “avanzar”.

Según el registro oficial de menores extranjeros no acompañados de España, a 31 de diciembre 2018 había un total de 13.796, bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, lo que supone un 115 % más que en 2017.

Estos menores no acompañados, conocidos como 'menas', han sido objeto de críticas por parte del partido de ultraderecha español Vox, que los acusa de provocar inseguridad en los barrios donde se hallan los centros sociales que los acogen.

“Todos los que estamos aquí estamos buscando un futuro, no haciendo cosas malas. Si las hacen es por su situación, porque viven solos y no tienen a nadie aquí para ayudarles, no son malos”, dice Mahamadou.

ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL DE ESOS MENORES

Se refiere a la criminalización de los mal llamados 'menas', una estigmatización de la que fue objeto a los pocos días de llegar a España con 15 años desde África en una patera (pequeña embarcación de pesca artesanal), cuando recaló en un centro de primera acogida de menores situado en Hortaleza, un distrito de Madrid.

Precisamente este centro, al que el partido de extrema derecha Vox puso en su punto de mira, fue objeto de un ataque este mismo mes, cuando unos desconocidos lanzaron una granada, que fue detonada por expertos de la Policía, que ahora investiga quiénes pueden ser los autores.

Mahamadou está a punto obtener un título profesional, aunque al preguntarle por sus aficiones menciona el teatro, el cine y el baile.

“Tengo un grupo (de teatro) y cada jueves vamos a ensayar. Estamos preparando una obra”, comenta ilusionado, aunque admite que el cine le gusta más. De hecho, Mahamadou fue guionista de 'Máscaras', una película que los estudiantes del centro 'Virgen de África' han realizado con sus propios móviles.

A unos 20 kilómetros de este centro de formación e inserción laboral está el hotel donde trabaja Said, quien también llegó en patera con solo 16 años y dejó en Argelia a sus padres y a sus tres hermanos.

“Fue un poco duro, fueron como 20 horas en la patera, una aventura para mí porque no sabía si llegaría a España. Fue duro, éramos 16 personas viajando”, comenta el joven, que ahora tiene 21 años y lleva 9 meses trabajando como cocinero en un hotel cercano al aeropuerto de Madrid, tras hacer un curso de formación y 5 meses de prácticas.

Said también pasó un tiempo en el centro de Hortaleza, y aunque todos los sueños de este joven argelino aún no se han cumplido, “están de camino” pero, pese a ello, no volvería a pasar por todo lo que pasó para poder llegar a España.

“Lo pasé mal, no me gustaría volver a hacerlo. Yo vine en patera pero no sabía lo que iba a ser, por eso mi recomendación es que los que están allí (en Argelia) no lo hagan”, señala Said, quien pensaba que en Europa había más facilidad para ganarse la vida cuando cruzó el mar sin su familia.

La Fiscalía General española advirtió en su memoria 2018 del 'incremento espectacular' de la llegada de estos menores a través del Estrecho de Gibraltar en embarcaciones precarias que parten de las costas marroquíes y alertó de que las entidades públicas encargadas de atenderlos están desbordadas. EFE