De Vries vence en Cheste en un final inesperado

Cheste (Valencia, España), 24 abr (EFE).- El piloto holandés Nyck de Vries ganó este sábado la primera carrera del Valencia E-Prix, el estreno de la Fórmula E en España, tras un inesperado final en el que el piloto de Mercedes EQ se llevó la primera posición después de que el líder de la carrera durante todas las vueltas, el portugués Antonio Félix da Costa, perdiera esa posición al quedarse sin energía en su DS Techeetah.

La lluvia fue una de las grandes protagonistas y convirtió la carrera en impredecible. Por primera vez los monoplazas eléctricos afrontaban el desafío de luchar sobre el asfalto de un trazado permanente como el Ricardo Tormo.

La configuración de la pista dificulta que los pilotos puedan recargar la energía necesaria para poder llegar al final de carrera con suficiente batería. Además se dio la circunstancia de la lluvia y sobre todo la incursión en el guion de hasta cinco resalidas tras rodar con el coche de seguridad por distintos incidentes.

Da Costa había solventado sin problema todas las situaciones, después de que el vigente campeón saliera desde la pole position y mantuviera el liderato, hasta que en la última vuelta se vio obligado a levantar tanto el pie del acelerador, al quedarse sin batería, que terminó séptimo.

Esta situación fue aprovechada para llevarse la victoria por De Vries, que en el primer tramo de la carrera había ascendido hasta la segunda posición. El podio lo completaron el suizo Nico Muller (Dragon) y el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ).

El imprevisible final supuso un vuelco en la clasificación. Hasta doce monoplazas quedaron fuera de carrera y de los doce que acabaron ocho llegaron a la meta con una velocidad muy reducida para evitar el exceso de consumo de energía.

'No me he dado cuenta de lo que estaba pasando detrás de mí, Estábamos detrás de Antonio ahorrando energía hasta el final. Entonces vi que Antonio estaba off. Estoy muy contento después de pasar un fin de semana difícil en Roma. Ha sido una victoria muy satisfactoria', dijo De Vries.

El piloto holandés obtiene así la segunda victoria del año y se sitúa como nuevo líder de la general con nueve puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Vandoorne y 13 por delante del hasta ahora líder, Sam Bird (Jaguar Racing). EFE