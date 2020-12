Debi Nova vive con alegría y sensibilidad la nominación de su álbum al Grammy

Douglas Marín

San José, 11 dic. (EFE).- La cantautora Debi Nova vive con gran alegría y sensibilidad uno de los mejores momentos de su carrera luego de que su álbum '3:33' obtuviera un Grammy Latino y fuera nominado a mejor álbum latino de pop o urbano para los premios Grammy estadounidenses que se entregarán en enero.

'Es un disco que ha marcado un momento en mi carrera y se lanzó en un momento muy particular que estamos viviendo. Lo vivo con esa sensibilidad. Y esta nominación al Grammy también la celebro en medio de un año muy difícil', dijo la cantante costarricense en entrevista con Efe.

El álbum '3:33' obtuvo en noviembre pasado el Grammy Latino a Mejor ingeniería de Grabación y también estuvo nominado a Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Tropical por el tema 'Quédate', en el que hace dúo con Pedro Capó.

La cereza en el pastel para este año fue la nominación para el Grammy estadounidense 2021, en el que disputará el premio a Mejor Álbum Latino Pop o Urbano con Bad Bunny, Ricky Martin, Kany García y Camilo

'Es un gran honor, algo que no me esperaba y que agradezco muchísimo. Como artista costarricense siento una gran responsabilidad de mostrar al mundo que tenemos mucho talento en nuestro país. Esto lo celebro muchísimo y a nivel personal es algo que no tengo cómo articular lo que significa en mi carrera', expresó.

Debi Nova comentó que este disco fue lanzado en este 2020, un año que calificó como 'duro' por los efectos de la pandemia de la covid-19 en el mundo, pero en el que ha podido reflexionar, crear y compartir más tiempo con sus seres queridos.

'Estoy apreciando cada momento de celebración y en este año a la música la he sentido particularmente importante. La música en general me ha salvado en este año y me siento muy agradecida de compartir mi música en un periodo tan difícil', dijo.

La artista afirmó que este 2020 'nos ha enseñado mucho' y que, en lo personal, hacer una pausa y compartir más tiempo con su familia ha sido 'muy importante'.

EXTRAÑA EL 'CONTACTO CERCANO' CON EL PÚBLICO

Debi Nova extraña los conciertos y el contacto cercano con su equipo y el público y ya se imagina cómo será el momento en que vuelva a dar un concierto, aunque reconoce que 'ahorita no se puede planear mucho'.

'El tema de los conciertos ha sido muy duro y lo que más quiero es que podamos volver a tocar en vivo, no solo por el público, sino por mi banda y mi equipo para que todos podamos trabajar otra vez', dijo.

Sobre el futuro regreso de los conciertos, la artista costarricense imagina que será una mezcla de emociones y reconoció que ya quiere sentir la energía del público en vivo.

'Será muy emocionante, creo que voy a llorar, voy a tener que pelear con las lágrimas porque ¡Cómo hace falta!', expresó.

Por ahora, Debi dice que está 'viviendo la vida un día a la vez' y que esta época de pandemia le ha servido para comenzar a planear su próximo álbum, componer canciones y trabajar en proyectos creativos.

En la ceremonia de los Grammy Latinos de noviembre pasado, la cantante compartió escenario con el cubano Alex Cuba y la puertorriqueña Raquel Sofía,. a quienes considera como amigos, y afirmó que fue una experiencia 'muy emocionante, de muchos nervios y adrenalina'.

'Fue algo tan inesperado porque eramos tres cantautores cantando nuestras canciones y eso no suele suceder en los Latin Grammy. Fue súper bonito y compartir el escenario con ellos dos fue muy especial porque son grandes amigos que conozco desde hace años y eso hizo que mis nervios no estuvieran fuera de control', recordó.

La artista dijo que en sus años de carrera ha aprendido a tener paciencia y asegura que aún le faltan muchas cosas que lograr, para lo cual es necesario siempre 'pelearla duro'. EFE