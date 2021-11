Decenas de concentrados en Bruselas en apoyo a las protestas de Cuba

Bruselas, 15 nov (EFE).- Varias decenas de personas, en su mayoría expatriados cubanos, se concentraron este lunes en Bruselas para apoyar a los impulsores y a los manifestantes de las marchas del 15-N, convocadas en La Habana y en otras ciudades de Cuba para pedir un cambio político en el país.

En Bruselas, los concentrados se reunieron en el barrio europeo, cerca de las principales instituciones comunitarias, convocados por la entidad Coalición Cubano-Belga por la Democracia.

Los asistentes llevaban banderas de ambos países y mostraron pancartas reclamando el fin del régimen actual, en una protesta que contó con música de fondo, discursos de expatriados y cánticos de consignas como, por ejemplo, 'Cuba libre' o 'Patria y vida'.

La portavoz de la convocante Coalición Cubano-Belga, Royanne Thompson, denunció, en declaraciones a Efe, el trato de las autoridades de la isla al principal impulsor de las marchas del 15-N, el artista Yunior García Aguilera, que este domingo fue bloqueado en su casa para impedir que realizara una protesta en solitario.

'No le dejaron ir, pero pensamos que la idea llegará a la gente. Y la idea es no seguir a un líder, si no a la libertad. Y que cada cual cívicamente salga hoy a la calle y pida libertad', manifestó Thompson.

La portavoz acusó al gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, de 'no dejar hablar a la gente' y aseguró que el objetivo de estas movilizaciones es cambiar el rumbo político del país: 'Abajo la dictadura, abajo la represión y libertad para los presos políticos', aseveró.

La concentración en Bruselas se enmarca dentro de un ciclo de protestas internacionales que están promoviendo en distintas ciudades del mundo las comunidades cubanas en el extranjero, con actos en países europeos como, por ejemplo, Alemania o España.

'Los cubanos nunca habíamos estado tan unidos. Ha sido un movimiento espontáneo. Allí donde hay un cubano, hoy está en la calle', sentenció Thompson.

