'Defender la tierra es defender vida y dignidad', dicen lideresas colombianas

Bogotá, 29 nov (EFE).- Las líderes sociales y defensoras de derechos humanos colombianas recuerdan, en el Día Internacional de las Defensoras de los DD.HH., que defender la tierra y su derecho a permanecer en ella es clamar por la vida y la dignidad de sus comunidades.

'Tengo derecho a mi pueblo, a mi río y a mi mar, que no se maten los sueños, cantamos por la libertad', claman desde la Red de Cantadoras del Pacífico las mujeres de Prodefensoras en el himno 'Cantamos por la libertá', publicado este lunes por ONU Mujeres.

Para Gloria Tatiana Benítez, una lideresa de Tumaco, en el sur del Pacífico colombiano, defender la tierra es 'defender la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de todas las personas de nuestros territorios'.

'El territorio también es nuestra vida, estamos arraigadas en nuestro territorio', así que reclamarlo, aseguró a Efe, 'es defender la dignidad, que no tengamos que salir de nuestras tierras, que no tengamos que ser humillados, que no tengamos que perder nuestra cultura, nuestro canto'.

Ella es una de las lideresas que cantan en el himno que tienen 'derecho a la vida, a transitar por mi tierra sin la muerte encontrar'.

'El himno nace como una forma de mostrar el quehacer de las lideresas y los riesgos a los que se exponen en la defensa de los derechos humanos', relató Benítez, quien añadió que es una forma de enlazar sus cantos y su cultura al activismo.

En Colombia, el país donde más defensores medioambientales son asesinados en el mundo, desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016 han sido asesinadas 179 defensoras y lideresas, según el Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), quien documenta 24 asesinatos en lo que va de año.

Por su parte, la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, en su último reporte a 31 de octubre, recogió 180 alegaciones de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de las que ha verificado 67 y 30 están en proceso.

De esas, seis asesinatos confirmados son mujeres (cuatro de ellas indígenas) y dos están en investigación.

'El tema de los riesgos de la lideresa de derechos humanos va desde la familia hasta las mismas decisiones del Estado', recordó la defensora de Tumaco, quien denunció la 'estigmatización' de la defensa de derechos humanos.

'En el caso específico de Nariño (el departamento al que pertenece Tumaco), y creo que en toda Colombia, a pesar de que el conflicto ha desescalado, aún quedan rezagos y aún quedan actores a los que no les gusta lo de levantar la voz, lo de resistir', dijo la lideresa.

Asegura que 'algunas cosas sí han ido cambiando, pero las violencias van tomando otras formas y siguen presentes en el territorio'.

'Podría decir que sí se está mejor porque realmente se han movilizado muchas mujeres en torno a este objetivo de que nuestros derechos sean respetados y que si siguen habiendo vulneraciones, que sepan que hay mujeres que levantan la voz', alegó Benítez. EFE

ime/jga/cpy