Defensa de hijos de Martinelli en Guatemala pide su 'liberación inmediata'

Guatemala, 27 jul (EFE).- La defensa de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), solicitó este lunes la 'liberación inmediata' de la cárcel guatemalteca en la que se encuentran, mediante un proceso de exhibición personal ante un juez de paz.

El abogado Denis Cuesy Lessing insistió en que sus representados se encuentran 'detenidos ilegalmente' en la cárcel dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, al noreste de la Ciudad de Guatemala.

Cuesy aseguró que la Justicia guatemalteca ha violado la propia Constitución, la Convención de Viena y el acuerdo sede entre el Gobierno de Guatemala y el Parlamento Centroamericano (Parlacen) al haber detenido y mantenido en prisión desde el 6 de julio pasado a sus clientes, diputados suplentes del ente regional, por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno.

La orden de captura en contra de los hermanos Martinelli Linares se debe a la existencia de un pedido de extradición de Estados Unidos, país que los reclama por la supuesta comisión de lavado de dinero.

Ambos fueron elegidos en 2019 como diputados suplentes al Parlacen por Panamá, pero no fueron juramentados, por lo que, de acuerdo a diversas fuentes, carecen de inmunidad como legisladores del ente regional.

Según la defensa de los Martinelli Linares, estos cuentan con carnets del Parlamento Centroamericano y están acreditados como diputados suplentes por la entidad regional; sin embargo, estos documentos 'les fueron quitados y se encuentran en poder del Ministerio Público (Fiscalía), en completa violación de la Ley'.

La solicitud de exhibición personal este lunes a favor de los hijos del expresidente panameño pide al Tribunal que conozca el trámite y emita el auto a que 'requiera los informes correspondientes a todos y cada uno de los entes mencionados en el apartado de pruebas, y en consecuencia lo declare con lugar, ordenando la inmediata libertad de los diputados', añadió el abogado.

SOBRE UNA POSIBLE JURAMENTACIÓN

El pasado 21 de julio, el secretario de la junta directiva del Parlacen, Carlos Fión Morales, indicó en un oficio de la entidad que, de acuerdo con el reglamento interno del órgano regional, los dos diputados electos pueden ser juramentados 'en casos de excepción' por 'integrantes de junta directiva del Estado respectivo'.

El documento se filtró en medios panameños el jueves pasado por la noche y su veracidad fue confirmada el viernes a Efe por fuentes del Parlamento Centroamericano, que además señalaron que la juramentación de ambos 'queda en manos' de los diputados de la junta directiva del Parlacen por Panamá.

Cuesy aseguró a Efe no tener detalles sobre la supuesta juramentación y sugirió que la noticia publicada por medios panameños -de la probable jura 'in extremis'- surgió con 'fines específicos' y con 'situaciones parciales', pues sus clientes no solicitaron tal medida, ya que confían en tener las credenciales aptas para demostrar su posición en el Parlamento regional.

Acerca de la posible juramentación de los Martinelli Linares más de un año después de haber sido elegidos como suplentes, tres agrupaciones políticas progresistas guatemaltecas que integran el Parlacen -Winaq, Semilla y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca- se opusieron el domingo 'rotundamente' a la jura de los hermanos y señalaron que dicho acto podría 'encuadrar en fraude de ley'.

Los dos hijos de Martinelli fueron arrestados en Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York por corrupción en la trama de la constructora brasileña Odebrecht, y están a la espera de definir si situación jurídica con respecto a la extradición.

Ambos están acusados de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se encontraban en paradero desconocido desde hace aproximadamente un año hasta su captura en Guatemala, antes de tomar un vuelo de vuelta a su país. EFE