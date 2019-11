Defensa de Toledo asegura que desconocía las cuentas bancarias de su esposa

San Francisco (EEUU), 7 nov. (EFE).- La defensa del expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), quien afronta un juicio de extradición en EE.UU., aseguró este jueves que el exmandatario desconocía la existencia de cuentas bancarias con más de un millón de dólares a nombre de su esposa, Eliane Karp.

En una audiencia ante el juez Thomas Hixson, que lleva el caso de extradición, el abogado asignado de oficio a Toledo, Graham Archer, aseguró que cuando su representado juró que ni él ni su esposa tenían cantidades significativas de dinero, desconocía la existencia de las cuentas de Karp.

Precisamente la supuesta falta de recursos fue lo que llevó a la corte a asignar a Toledo un defensor de oficio, algo que ahora Hixson está reconsiderando tras la revelación de que Karp dispone de más de un millón de dólares en cuentas bancarias.

En la vista de este jueves, Graham indicó ante el juez que Toledo 'no tiene la capacidad de forzar a su mujer a hacer una contribución' a su defensa, aseguró que Karp no tiene ingresos 'en la actualidad' y describió el dinero de las cuentas como 'un regalo de la madre de Karp', de 92 años.

'Ninguno de los dos -en referencia a Toledo y Karp- tienen pensión o fondos para la jubilación, quizá sólo quieran guardar ese dinero para el futuro', dijo Archer para justificar que el dinero no se use para pagar una defensa privada.

Por su parte, el juez recordó que Toledo había hecho una declaración jurada según la cual su mujer no tenía ingresos, 'cuando en los cinco meses previos había recibido transferencias por valor total de más de un millón de dólares en su cuenta bancaria'.

'La primera versión de esta historia era que no sólo él no tenía fondos, sino que ella, tampoco. Ahora se sabe que ella sí tiene mucho dinero pero que sin embargo no está dispuesta a hacerse cargo de ningún coste de la defensa. Esto es un problema porque ahora estoy lidiando con hechos que son muy diferentes a lo que se me había dicho anteriormente', apuntó el magistrado.

Hixson, que por el momento aún no ha tomado una decisión sobre si mantiene o no a Toledo el abogado de oficio, sugirió que el hecho de que apenas consten activos a nombre de Toledo y casi todo esté a nombre de su mujer podría formar parte de una estrategia de defensa.

Ofreciendo una posible señal de cuál será el sentido de su fallo cuando lo haga público, el juez dijo que en estos casos se suelen tomar dos tipos de decisiones: o terminar la asignación del abogado de oficio o mantenerlo pero hacer que el representado pague parte o todos los costes de su representación.

Toledo está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en EE.UU., donde reside en la localidad de Menlo Park, cerca de San Francisco.

Se espera que Hixson haga pública su decisión con respecto a la defensa del expresidente antes de la noche del viernes, mientras que otro juez, Vince Chhabria -ante quien Toledo apeló una decisión previa de Hixson-, decidirá la semana que viene si le deja en libertad bajo fianza mientras dure el juicio. EFE