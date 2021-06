Defensa eslovaco Vabro, positivo por coronavirus

San Petersburgo (Rusia), 17 jun (EFE).- El defensa eslovaco Denis Vabro, que milita en el Huesca español, ha dado positivo por coronavirus, según informó hoy Stefan Tarkovic, seleccionador del equipo centroeuropeo.

'Estas cosas pasan. Es duro para el jugador. Es una pena, pero está fuera del torneo', dijo Tarkovic en rueda de prensa antes de enfrentarse mañana a Suecia.

Tarkovic desveló que, además del futbolista, también se ha contagiado un miembro del equipo técnico de la selección.

'Ambos han sido aislados. Estamos colaborando con las autoridades sanitarias rusas. Estamos dando todo los pasos para evitar la propagación del virus', señaló.

Además de resaltar que protegerse 'totalmente' del virus es muy difícil, subrayó que el jugador 'no muestra síntomas'.

'He hablado con él. No tiene síntomas. Se encuentra bien. No tiene problemas de salud', apuntó.

Con 25 años, Vabro militó este año en las filas del Huesca cedido por el Lazio y ha sido una docena de veces internacional. No jugó en la primera jornada contra Polonia.

Eslovaquia se enfrentará mañana a Suecia en San Petersburgo y en la última jornada viajará a Sevilla para jugar contra España.EFE