Defensor de DD.HH. denuncia retención migratoria “arbitraria” en Nicaragua

Managua, 6 ago (EFE).- El secretario ejecutivo de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, denunció este viernes que el Gobierno de Nicaragua ordenó una retención migratoria en su contra, que consideró “arbitraria” porque no tiene causas judiciales pendientes.

Carmona afirmó que fue informado de la orden de retención migratoria esta mañana en el Aeropuerto Augusto C. Sandino, antes de tomar un vuelo hacia Miami, Estados Unidos.

“De una forma prepotente (un) funcionario de migración me dijo que no iba a salir del país porque tenía retención migratoria, señalé si había una orden judicial o un proceso en mi contra, el cual me decía que no tenía conocimiento, que solo estaba cumpliendo instrucciones de la dirección superior”, dijo el defensor, en conferencia de prensa.

“Este funcionario me dijo que el pasaporte quedaba retenido, dado que era decisión de las autoridades superiores, procedí a retirarme, lógicamente hubo mucha presencia de personas afines al Gobierno fijando todo movimiento que yo estaba desarrollando”, agregó.

CONTEXTO ADVERSO

La retención migratoria de Carmona se da una semana después de que la abogada de la CPDH María Oviedo fue detenida por la Policía Nacional por supuestos delitos de traición a la patria, en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores y profesionales independientes que ha llevado a 32 personas a la cárcel.

Carmona reconoció estar consciente de que ir a prisión “es el riesgo que corremos los defensores de los derechos humanos, porque lamentablemente los gobiernos nos miran como que somos sus enemigos; al contrario, no somos enemigos de ningún Gobierno, pero sí somos enemigos de aquellos que violan derechos humanos y abusan de su autoridad, todos estamos expuestos a que no solo nos detengan, sino que hasta atenten contra nuestras vidas'.

La abogada de la CPDH Karla Sequeira anunció que la organización “va a realizar todas las gestiones que estén a su alcance para resarcir esta arbitrariedad, vamos a meter un recurso de amparo, esto es un abuso”.

También dijo que la CPDH introducirá ante el Judicial “un recurso de exhibición personal por la amenaza, porque estamos claros de que la retención migratoria solamente se puede realizar a través de un auto firmado por un judicial a cera de una medida cautelar, pero en este caso no existe ningún proceso, ni circunstancias claras a través de la cual se le esté negando la salida del país”.

CRISIS DE DERECHOS HUMANOS

Según organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, Nicaragua vive una crisis de derechos humanos desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que fueron sofocadas con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, y decenas de miles en el exilio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló al Gobierno del presidente Daniel Ortega como responsable de “crímenes de lesa humanidad”.

Decenas de nicaragüenses han sido beneficiados con medidas cautelares de a CIDH, sobre las que el Gobierno no se ha pronunciado y según los defensores tampoco ha respetado.

Actualmente, en la Organización de los Estados Americanos (OEA) está abierto un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por “rompimiento del orden constitucional”, debido a las acciones gubernamentales, que de ser aplicada suspendería al país del organismo. EFE

