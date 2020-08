Defensoría pide tratar enfermedad renal crónica tempranamente en Costa Rica

San José, 21 ago (EFE).- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica solicitó este viernes tratar la enfermedad renal crónica no tradicional (ERCnT), que afecta principalmente a peones agrícolas, como un padecimiento ocupacional para incidir en un diagnóstico temprano y un adecuado manejo.

El ente defensor realizó una investigación, que incluyó visitas a comunidades de Guanacaste (Pacífico norte), para atender el tema de la presencia de arsénico en el agua para consumo humano, y verificar también la incidencia de la ERCnT, ante la creciente demanda de los servicios como el de nefrología.

'Las deficiencias de información sobre la magnitud y extensión de la enfermedad, así como la ineficacia de las políticas y acciones emprendidas persisten en la institucionalidad pública. Es necesario desarrollar capacidades tanto para los sistemas de salud como para los equipos de salud en el trabajo y el medio ambiente, ya que las acciones que se implementan hasta ahora no han frenado la situación', citó la Defensoría en su informe.

La entidad destacó que las autoridades deben mejorar la prevención en el lugar de trabajo para evitar un aumento de casos, eliminar otras deficiencias como las causadas por las desigualdades del empleo y adoptar medidas con un enfoque multisectorial en materia laborales y agrícola.

La Defensoría también llamó la atención con respecto al marco regulatorio de la ERCnT, ya que el padecimiento no ha sido abordado como una enfermedad ocupacional y por ello no se puede canalizar en el procedimiento administrativo establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social y la atención de riesgos ocupacionales ante el Instituto Nacional de Seguros, lo que no permite una detección temprana.

Según el organismo protector, en Costa Rica este padecimiento no se contempla como parte de los sistemas rutinarios de vigilancia epidemiológica, razón por la que los registros sobre la presencia de la ERCnT se encuentran circunscritos a aquellos casos que ameritaron hospitalización.

'Esta Defensoría hace eco de lo que los expertos han manifestado con respecto a que la enfermedad renal crónica no tradicional, debe abordarse como un problema de salud pública prioritario y la intervención del Estado y de toda la sociedad, incluidos los empresarios y los trabajadores es urgente', explicó la institución.

Datos oficiales indican que la presencia de la enfermedad, que se da mayoritariamente en la provincia de Guanacaste, evidencia contar con un predominio en población masculina, entre los 20 y 50 años.

Los factores asociados con la presencia de ERCnT fueron la condición de ser peón agrícola, laborar en la franja horaria en actividades agrícolas y en los campos de cultivo entre las 10.00 y las 14.00 horas. Además, el consumo de analgésicos y antiinflamatorios derivados de la aspirina.

La enfermedad renal crónica, que significa que los riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían, está ligada a trastornos metabólicos como hipertensión, obesidad y diabetes.

Sin embargo, la enfermedad con causas no tradicionales es considerada un 'misterio', ya que afecta con fuerza a los peones agrícolas, principalmente cortadores de caña, de las zonas del Pacífico de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en donde los casos de falla renal son mucho más altos que lo esperado y siguen en aumento.

Fenómenos similares están documentados en poblaciones de Sri Lanka e India. EFE