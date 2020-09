Deficiencias en primer simulacro emergencia nacional en Alemania reunificada

Berlín, 10 sep (EFE).- El primer simulacro de emergencia nacional en Alemania desde su reunificación hace treinta años, en el que se querían probar los diferentes medios disponibles de alerta a la población, ha puesto de manifiesto considerables deficiencias, sobre todo en lo que respecta a las aplicaciones móviles de advertencia.

Estaba previsto que a las 11.00 horas (09.00 GMT) de hoy sonaran las sirenas, se alertara a la población por altavoz, se interrumpieran emisiones de radio y televisión, se enviaran mensajes a través de las redes sociales y las aplicaciones móviles oficiales emitieran avisos, una vez el sistema modular de alerta (MoWaS) de la Oficina Federal de Protección Civil (BKK) se hubiera activado.

'El aviso del MoWaS sólo ha podido ser enviado con retraso. El motivo para ello ha sido una emisión simultánea imprevista de múltiples alertas a través de MoWaS', informó la propia BKK a través de Twitter.

El concepto contemplaba una emisión de alerta sólo por parte del Gobierno federal vía MoWaS, añade la explicación, que precisa que lo ocurrido 'aporta información importante' para el ulterior desarrollo del sistema modular de alerta y sobre la necesita de una mayor coordinación con los estados federados y municipios.

Ni la aplicación móvil NINA de la BKK, ni KATWARN -desarrollado por el Instituto Fraenhofer para Sistemas Públicos de Comunicación- emitieron sus alertas a la hora prevista; KATWANRN precisó a través de Twitter que recibió el aviso de sistema MoWaS a las 11.30 horas (09.30 GMT), diez minutos después de concluir el simulacro.

Muchos usuarios expresaron su decepción a través de las redes al no haber recibido ningún tipo de notificación.

En la capital no sonaron las sirenas, pero no por un fallo técnico, sino porque Berlín ya no dispone desde 1990 de este tipo de equipos debido a la densidad poblacional, que imposibilitaría delimitar una advertencia a un sólo distrito, informa el diario 'Tagesspiegel' en base a fuentes oficiales.

Está previsto que a partir de este año se celebre anualmente cada segundo jueves de septiembre un simulacro de emergencia nacional con el objetivo de sensibilizar a la población ante posibles emergencias y elevar su conocimiento sobre los dispositivos de alerta para aumentar así su capacidad de respuesta y autoprotección.

La 'importancia y actualidad del tema 'alertas'' ha quedado de manifiesto también este año a raíz de la pandemia del coronavirus, señala la BKK en su pagina oficial.

Posibles situación de emergencia podrían ser incendios, situaciones de radiación radiactiva, apagones o catástrofes naturales como terremotos e inundaciones.

SISTEMA DESMANTELADO CON EL FIN DE LA GUERRA FRÍA

En declaraciones a la cadena ntv, el presidente de la BKK, Christoph Unger, habló de una experiencia agridulce, ya que por un lado la población ha mostrado su interés por el simulacro, pero por el otro las aplicaciones móviles habían emitido las alertas con retraso debido al colapso del sistema.

Recordó que en tiempos de la Guerra Fría, Alemania contaba con hasta 86.000 sirenas instaladas en tejados de todo el país para alertar a la población ante una amenaza de guerra, de las que muchas fueron desmanteladas con la caída del bloque comunista.

A más tardar, con las inundaciones de 2002 se hizo evidente la necesidad de desarrollar un sistema de alerta a la población.

Agregó que estos 'sistemas complejos' de alerta deben ensayarse y es necesario además aumentar la conciencia entre la población de que pueden producirse situaciones catastróficas. EFE