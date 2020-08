Defienden la llegada de cruceros a San Cristóbal y Nieves como puerto seguro

San Juan, 19 ago (EFE).- El Gobierno de San Cristóbal y Nieves, con una población de poco más de 50.000 habitantes, defendió este miércoles la decisión de permitir que dos barcos de la naviera Royal Caribbean Cruise Lines atraquen en el territorio caribeño como puerto seguro.

El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, dijo que la decisión fue tomada durante un período de dos semanas antes de que se diera el visto bueno para la llegada de los barcos Rhapsody of the Seas y Vision of the Seas.

El Rhapsody of the Seas estaba programado que atracara hoy en Puerto Zante, en la capital, Basseterre, pero su llegada se retrasó ya que los expertos en salud locales desean contar con información adicional.

La fecha de llegada para el Vision of the Seas es el 24 de agosto.

'Analizamos la situación y buscamos la opinión del grupo de trabajo de COVID-19, quienes aconsejaron que sería seguro que se pusieran en práctica ciertos protocolos', dijo Harris en declaraciones a medios locales.

'Han acertado en todo, por ejemplo el encierro, la apertura de nuestras playas, el uso de mascarillas, la reapertura de nuestras fábricas y nuestros centros de primera infancia y la reducción del toque de queda. Sé que podemos y debemos confiar en su juicio', agregó Harris, al frente de un territorio que desde que empezó la pandemia sólo ha registrado 17 casos positivos, sin tener que lamentar muertes.

RIESGO ASOCIADO DE CONTAGIO MUY BAJO

Harris señaló que los expertos advirtieron que el riesgo asociado de contagio con la concesión de un refugio seguro para los dos buques es muy bajo.

Además, dijo que al otorgar la aprobación se tuvo en cuenta que las tripulaciones de ambos barcos debían contar con una prueba PCR negativa al COVID-19 antes de abordar desde sus países de origen, así como ser puestos en cuarentena en el barco bajo supervisión médica durante 14 días antes de asumir funciones e interactuar físicamente con el resto de la tripulación.

Las autoridades del territorio caribeño también revisarán los registros de salud de todos los miembros de la tripulación a su llegada para demostrar que se encuentran en buen estado de salud.

'Los miembros de la tripulación serán sometidos a una prueba PCR al atracar en nuestro puerto. Esto es obligatorio. Todos serán puestos en cuarentena a bordo del barco durante un mínimo de 14 días después de su llegada a nuestro puerto', indicó.

MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN EXAMINADOS

Subrayó que todos los miembros de la tripulación serán examinados nuevamente al final de los 14 días y sólo serán liberados de la cuarentena si dan negativo.

Harris indicó que sólo después de presentar una prueba PCR negativa el día uno y el día 14 se permitirá a la tripulación desembarcar de los buques.

El primer ministro manifestó que estos protocolos son similares a los que se utilizan para la repatriación de todos los ciudadanos y residentes que regresaron a casa hasta ahora.

Además, habrá seguridad en el puerto para hacer cumplir los requisitos de cuarentena.

Por último, subrayó que si bien esta decisión de brindar seguridad en puerto para los cruceros no tendrá un impacto significativo de forma inmediata a medio plazo supondrá un beneficio económico. EFE