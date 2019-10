Ødegaard: 'Me voy un poco molesto, creo que merecimos los tres puntos'

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El centrocampista noruego Martin Ødegaard se mostró contrariado por el empate de su equipo contra España en el partido de clasificación a la Eurocopa 2020 disputado este sábado en Oslo y aseguró que su equipo había merecido la victoria.

'Me voy un poco molesto por no ganar, aunque ha habido otros partidos en los que me he ido más molesto. Es un gran resultado, pero creo que merecimos los tres puntos', afirmó al canal noruego TV2 al término del encuentro el jugador del Real Madrid, cedido esta temporada en la Real Sociedad.

Ødegaard valoró no obstante el resultado y la actuación de su equipo, que cree ha probado que puede competir al máximo nivel.

'Tenemos que seguir así. Hemos demostrado que podemos competir con los mejores. Y cuando España empieza a perder tiempo y a hacer cambios defensivos es porque algo hemos hecho bien', afirmó.

La estrella noruega señaló que vio a los jugadores españoles 'un poco frustrados' en la primera parte y destacó que el equipo de Robert Moreno no les creó ocasiones en ese período.

El goleador noruego, el delantero Joshua King, que hizo el tanto del empate de penalti en el tiempo añadido, se mostró satisfecho con el resultado.

'Hemos trabajado duro. Sabíamos que necesitábamos al menos un punto para seguir con oportunidades. Este fue nuestro mejor partido en Ullevaal', declaró al mismo canal el delantero del Bournemouth. EFE