Del Bosque: “Me ha sorprendido la destitución de Valverde”

Madrid, 14 ene (EFE).- El exentrenador de la selección española y el Real Madrid, Vicente del Bosque, ha comentado en un acto sobre el deporte inclusivo a favor de la diversidad funcional que le “sorprendió la destitución del entrenador del Barcelona Ernesto Valverde” porque se trata de un técnico “que representa muy bien los valores de los entrenadores”.

“Yo no soy quién para juzgar la actuación de los que tienen que gobernar en un club. Sí me sabe mal, sobre todo por una persona como Valverde, porque es un ejemplo de comportamiento que representa muy bien los valores de los entrenadores. Me ha sorprendido”, ha asegurado Del Bosque.

El extécnico salmantino también ha lamentado que “se están produciendo más ceses de entrenadores en lugares donde no estábamos acostumbrados a verlo, lo estamos viendo en el fútbol inglés, donde los entrenadores tenían más crédito y credibilidad que aquí”. La Premier no se ha “salvado” de esta corriente y en el curso presente españoles como Unai Émery o Quique Sánchez Flores han tenido que hacer las maletas antes de lo previsto. EFE