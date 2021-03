Del Bosque: 'No creo en la Superliga europea, no me gusta esa fórmula'

Madrid, 17 mar (EFE).- Vicente Del Bosque, exseleccionador español de fútbol, declaró este miércoles que no cree en la Superliga europea que plantean algunos clubes, aseguró que no le gusta esa fórmula y opinó que el actual formato de competición continental 'se acerca a lo ideal'.

Del Bosque, que ha pasado toda su vida ligado al fútbol, primero como jugador y después como entrenador hasta su marcha de la selección española en 2016, dio su punto de vista sobre el actual combinado nacional que dirige Luis Enrique Martínez.

'Estamos en una buena línea y podemos optar a competir porque hay una generación nueva de futbolistas. España puede ganar en cualquier momento cualquier competición. Para la Eurocopa Francia parece la más favorita, Alemania estará ahí, Italia está mejorando, también Portugal, pero España puede seguro optar a ganar', dijo Del Bosque, que participó en una charla virtual en la cuenta de Twitch de Anonymouscafe.

Del Bosque, que dirigió al Real Madrid en 246 partidos oficiales durante sus diferentes etapas como entrenador del club blanco, fue preguntado sobre la hipotética posibilidad de que el argentino Leo Messi pudiera cambiar el Barcelona por otro equipo para la próxima temporada.

'Yo tengo un sentimiento de pertenencia y fidelidad a un club, de 36 años, que es el Real Madrid, pero no puedo recriminar a nadie porque se cambie de equipo. Lo importante es que sea buen profesional, defiendas los colores y estés emocionado con lo que haces', apuntó.

'Messi ha demostrado lo que ha hecho por el club y que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Que siga en el Barcelona sería lo ideal pero cada uno puede hacer lo que quiera', opinó.

Del Bosque habló sobre la reciente victoria en las elecciones a la presidencia del Barcelona de Joan Laporta, del que dijo no saber si influirá en la decisión que pueda tomar Messi la próxima campaña.

'No sé si influirá mucho su presencia pero es verdad que es un hombre agradable, simpático, se ha manejado bien en el fútbol español y es un hombre correcto. Pero también como era Josep María Bartomeu. Tengo buena imagen de él y le deseo lo mejor porque con nosotros ha sido cariñoso', manifestó.

El exseleccionador español de fútbol, que cuenta en su palmarés con un Mundial y una Eurocopa, opinó sobre la posibilidad de que en el futuro se cree una Superliga europea con los clubes más potentes del continente.

'Es necesario que el fútbol cada vez se socialice más y que los clubes jueguen la competición doméstica. Luego hay una competición europea que no sé si habrá que reformar o no, ya es cuestión de la propia UEFA, pero que está bastante bien y que se acerca a lo ideal', señaló.

'No creo que deban cargar más el calendario, hay muchos partidos y hay que tener mucho cuidado. Está muy bien como está. No creo en la Superliga europea, cerrada, sin posibilidad de descensos y ascensos, no me gusta. No me gustaría estar en una competición por dinero o porque tengas equis años. No me gusta esa formula', confesó.

Por último, Del Bosque habló sobre el francés Kylian Mbappé, del PSG, y el noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund, a los que calificó como 'dos grandes jugadores'.

'Dependería del equipo en el que estuviera para decidir entre uno y otro. Son distintos, tienen grandes condiciones físicas, cada club puedes elegir uno y otro en función de necesidades. Me gustan los dos y no me decido por ninguno', concluyó. EFE

