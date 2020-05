Delaney: “El papel en el equipo no fue cómodo para mí”

Barcelona, 14 may (EFE).- El base Malcolm Delaney, que este jueves rescindió su contrato con el Barça, aseguró que nunca se sintió cómodo con el rol que tuvo a las órdenes de Svetislav Pesic y confirmó que no recibió una oferta para ampliar el año de contrato que firmó con el club azulgrana.

En una entrevista concedida al portal especializado en baloncesto Eurohoops, el jugador estadounidense lamentó que no hubiera “ningún lugar” para él en el sistema de juego y criticó que no tuviera más protagonismo, a pesar de las bajas de los bases Thomas Heurtel y Kevin Pangos.

“El papel en el equipo no fue cómodo para mí, sentía que debería haber sido titular. Sentía que quería tener un papel más importante, ya sea en Barcelona o en otro lugar. Thomas [Heurtel] no estaba jugando, Kevin Pangos no estaba jugando, y yo todavía no era titular. Yo era el único base en la plantilla y no era titular”, opinó.

En este sentido, recordó que estaba jugando una media de 22 minutos -“eso son más o menos los minutos que jugué en la NBA”, puntualizó- y se mostró contrario con las voces que lo tachaban de “egoísta”.

“Si alguien quiere llamarme egoísta o algo así, que pare y mire mis minutos, cuántos tiros hice por partido. No había ningún lugar para mí en el sistema, todo se trataba del equipo. Sentía que merecía una renovación y nunca recibí una oferta. El Barcelona nunca me pidió que renovara”, subrayó.

Y en este sentido, añadió: ”No le falto el respeto al Barcelona, no tengo nada negativo que decir sobre el Barcelona. Hablé con todos y siempre dije que quería estar en el Barcelona. Pero estaba fuera de mis manos, no tenía una oferta del Barcelona”.

Cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia del Covid-19, El jugador de Baltimore regresó a su país para pasar el confinamiento junto a su familia.

En la entrevista a Eurohoops, Delaney defendió esta decisión: “Cuando hablas de reanudar la temporada, para mí era muy simple. Esto no era un problema, no quería quedarme en casa. Mi plan era volver con el equipo, pero quería asegurarme de que: uno, habría una temporada; y dos, que al menos hablaríamos de la próxima temporada”.

Delaney subrayó que en su casa de Estados Unidos tiene acceso a una cancha de baloncesto y a un gimnasio, por lo que, en su opinión, tenía “más espacio” para entrenar que en Barcelona.

Precisamente, la decisión de rescindir el contrato la acabó de tomar hace cinco semanas, cuando el primer equipo empezó a entrenar telemáticamente en grupo.

“Cuando lo anunciaron por primera vez, eran las 11 de la mañana, hora de Barcelona, lo que significa que eran las 5. Cuando lo vi, le envié un mensaje al preparador y le dije que no podía participar y le pregunté si podían retrasarlo tres horas o algo así”, explicó.

Finalmente, según el jugador, no se ajustaron las sesiones a su horario y sintió que “no era parte del equipo”.

En esta etapa de confinamiento, el jugador asegura en la entrevista que solo ha estado en contacto con el preparador físico y el médico del primer equipo.

“No he hablado con Pesic desde principios de marzo, probablemente desde nuestro último partido. Desde que me fui a casa no he hablado con nadie”, aseveró Delaney, quien añadió “todos decían que querían que estuviera en Barcelona, pero nadie hablaba conmigo”. EFE

