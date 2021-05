Delbonis: 'Berrettini fue más inteligente'

Madrid, 6 may (EFE).- El argentino Federico Delbonis puso fin a su trayectoria en el Mutua Madrid Open superado por el décimo jugador del mundo, el italiano Matteo Berrettini, que cerró su clasificación para los cuartos de final al vencer en dos sets.

El argentino tuvo sus mejores ocasiones en el primer set, cuando estuvo a punto de romper el saque del transalpino para situarse con 5-3 y el servicio de su lado.

'Ha sido un partido duro, la verdad', dijo a EFE Delbonis, que, procedente de la fase previa, firmó su mejor actuación en Madrid.

'Ahora no veo nada positivo. Cuando pasen unas horas y esté más tranquilo seguro que podré ver las cosas buenas que hice aquí', añadió Delbonis.

El jugador sudamericano, 77 en el ránking ATP reconoció las cualidades de su adversario.

'Ha sacado muy bien. Tuve ventaja para ponerme con 5-3 y sacar después. Me hizo dos saques directos. Después tuve ventaja en el 'tie break' pero fue más inteligente que yo. Me cambió el ritmo. Me incomodó', asumió el último representante del tenis argentino en Madrid.

Delbonis, protagonista de una de las victorias más importantes del tenis argentino al imponerse a Ivo Karlovic y dar a su país su primera, hasta ahora única, Copa Davis de su historia, confió en volver al Masters 1000 Madrid.

'Siempre en Madrid me encuentro muy bien. Es una ciudad amigable, tengo gente muy conocida que me hace pasarlo bien y las condiciones son siempre buenas. Me gustan las pistas y como vuela la pelota y espero volver unos años más', añadió a EFE el argentino para el que la vida en la burbuja que exigen las medidas sanitarias por el coronavirus es 'muy aburrida' .EFE