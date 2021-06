Delbonis brilla, Pella tropieza y Schwartzman buscará la tercera ronda

Actualiza con declaraciones de Delbonis y Pella

París, 2 jun (EFE).- Argentina ya tiene a su primer tenista en tercera ronda de Roland Garros, Federico Delbonis, quien ganó este miércoles con estilo al español Pablo Andújar -verdugo de Dominic Thiem-. Un triunfo que no pudo replicar Guido Pella ante el estadounidense Marcos Girón.

Mañana, jueves, la representación argentina estará liderada por su mejor raqueta, Diego Schwartzman (décimo del mundo y semifinalista de Roland Garros en 2020), escoltado por Federico Coria y Facundo Bagnis.

En un partido que recordará, Delbonis, de 30 años, remontó ante Andújar apoyado en un sólido servicio.

El argentino se llevó el encuentro por 4-6, 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2 y firma su primera presencia en la tercera fase de Roland Garros en su novena participación, igualando su mejor marca en un Grand Slam (Australia, en 2016).

Su rival del viernes será el italiano Fabio Fognini (n.29 del mundo).

'No quiero pensar en el próximo rival, quiero disfrutar el momento', comentó Delbonis, quien destacó la importancia de su servicio: 'saqué muy bien en el cuarto y el quinto. Además, Pablo, que normalmente me resta muy bien, hoy no lo hizo, y eso fue lo que aproveché'.

Pella, sin embargo, tropezó ante el californiano Girón, de 27 años y 84 de la ATP.

El argentino, que mejoraba en el ránking a su rival, al estar en el puesto 61, cedió en cuatro mangas: 7-6(2), 6-1, 6-7(3) y 6-4.

Estuvo a punto de reengancharse al duelo el argentino, pero su tenis sigue sin cobrar la consistencia de otras épocas y su mente no le permite aferrarse a los resultados.

'Los nervios me mataron, fueron incontrolables, como nunca había sentido en mi carrera', confesó Pella.

El tenis argentino queda ahora a la espera de la jornada de mañana.

'El Peque' partirá como favorito ante el esloveno Aljaz Bedene (56), a pesar de que en el historial de enfrentamientos el saldo le salga negativo (dos derrotas, en un torneo de hierba de 2015 y en la tierra de Buenos Aires en 2018, y una victoria en 2019, también en la capital argentina).

El gran nombre del tenis argentino en la actualidad doblegó en primera ronda al taiwanés Lu Yen-hsun (680 del mundo, aunque con ránking protegido en el 71).

Con esa victoria cómoda se quitó un peso de encima, como él mismo reconoció. Sus tres derrotas previas a la arcilla parisina, todas en primera ronda (Madrid, Roma y Lyon), había generado cierta ansiedad.

Federico Coria (94) y Facundo Bagnis (104) se unen mañana a Schwartzman. Coria, hermano del legendario Guillermo, se medirá en segunda ronda al un top ten, el italiano Mateo Berrettini (9) después de haber apeado en primera ronda al español Feliciano López.

El tenista de Rosario busca al menos igualar su mejor prestación en un Roland Garros, la tercera ronda de 2020, lograda en su primera participación.

Bagnis, quien apeó al francés Benjamin Bonzi (invitado), se medirá al alemán Jan-Lennard Struff (42), verdugo del ruso Andrey Rublev, séptimo del mundo y ganador ante Rafa Nadal en el último Masters 1.000 de Montecarlo.

Es la tercera vez que el argentino accede a la segunda ronda del Roland Garros, después de las de 2014 y 2016. Si gana a Struff, pasaría a tercera fase por primera vez. EFE