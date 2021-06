Delbonis deja solo a Schwartzman en París

París, 6 jun (EFE).- Federico Delbonis no pudo lograr el ansiado pase a cuartos de final de Roland Garros, que el lunes buscará Diego Schwartzman, único superviviente argentino de los cuadros individuales.

El de Azul, de 30 años, que se marcha de París con su mejor actuación en un Grand Slam, se topó con un rival en plena forma, el español Alejando Davidovich, de 22 años, que le derrotó en cuatro mangas, 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4.

Firmó una buena semana el argentino, que ganó a rivales difíciles, incluido el veterano italiano Fabio Fognini, pero le faltó chispa para avanzar un paso más y marcar un techo histórico, convertirse en el decimosexto argentino que ingresa entre los ocho mejores del Grand Slam de tierra batida.

El héroe de la final de la Copa Davis de 2016 tenía argumentos para lograrlo, como los 19 partidos que ha ganado esta temporada sobre polvo de ladrillo, solo superado por el griego Stefanos Tsitsipas.

Sin embargo, pareció atenazado ante un Davidovich que ha dado un paso al frente en este torneo, un huracán que arrasa con todo lo que se le pone por delante, un nivel muy por encima del puesto 46 que indica su ránking.

Delbonis trató de oponer resistencia, pausa al duelo, pero cuando se quiso dar cuenta tenía dos sets en contra y aunque ganó el tercero, la reacción del español en el cuarto fue fulminante.

'Tuve un rival que me hizo que me sintiera incómodo, que fallara más de la cuenta', dijo el de Azul, que aseguró no sentirse decepcionado, porque lo dio todo en la pista, aunque sí triste.

Un años más, las esperanzas argentinas quedan en manos de Schwartzman, de 28 años, que buscará clasificarse para cuartos de Roland Garros por tercera vez en su carrera, tras haber disputado el año pasado en esa pista sus primeras semifinales de un Grand Slam.

De lograrlo, igualaría con Juan Martín del Potro y Guillermo Cañas en presencias en esa fase, lejos aún de las 9 de Guillermo Vilas.

El 'Peque' ha mostrado una buena forma física y es el único octavofinalista que no ha perdido un set junto al serbio Novak Djokovic y al español Rafael Nadal.

Su rival será el alemán Jan-Lennard Struff, 42 del ránking a sus 31 años, que en primera ronda ganó su primer partido contra un top10, el ruso Andrey Rublev, y que ahora busca el segundo ante Schwartzman.

Ambos tenistas se han medido en dos ocasiones y se reparten las victorias, aunque el argentino se llevó la única sobre tierra batida, en el torneo de Montecarlo de 2017.

En el trasfondo unos cuartos en los que el ganador tendría que medirse al vencedor del duelo entre el español Rafael Nadal, 13 veces vencedor en París, y el joven italiano Yannik Sinner, de 19 años. EFE