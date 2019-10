Delegación de ONU pide en Yuba crear gobierno transitorio antes de 3 semanas

Yuba, 20 oct (EFE).- Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU pidió hoy al Gobierno y la oposición sursudaneses durante una visita a Yuba que resuelvan los asuntos pendientes para permitir la formación de un ejecutivo transitorio el próximo 12 de noviembre, tal y como está previsto.

La visita, que incluyó sendas reuniones con el presidente sursudanés, Salva Kiir, y el líder opositor, Riek Machar, tuvo como objetivo 'hacer un llamamiento a los signatarios del acuerdo de paz a resolver los asuntos pendientes y formar el gobierno transitorio el próximo mes', indicó la delegación en un comunicado.

En la nota, leída tras los encuentros por la embajadora de EE.UU. ante Naciones Unidas, Kelly Craft, los representantes aplaudieron el 'gran compromiso' de Kiir con la implementación de las disposiciones del acuerdo de paz firmado a finales del año pasado.

Sin embargo, también expresaron su 'frustración' por las declaraciones de Machar, quien ha advertido de un posible 'colapso' del pacto si no se solucionan los asuntos pendientes, ya que no hay acuerdo en el número de estados que tendrá el país y no se han creado una fuerzas de seguridad formadas por soldados y rebeldes.

'Existe la necesidad de extender el periodo pretransitorio porque hay asuntos clave que deben resolverse antes de la formación del gobierno. Si se establece un gobierno sin abordarlos no se mantendrá y será vulnerable al colapso', alertó Machar tras los encuentros de hoy en la capital sursudanesa.

En esta línea, detalló que no participará en un ejecutivo sin acuerdo en el número de regiones y en el plano de la seguridad, al destacar que para la implementación de éstas últimas es necesario apoyo financiero.

El 12 de septiembre de 2018 el acuerdo de paz acabó con cinco años de guerra y estableció la formación de un Gobierno transitorio con Kiir al frente y Machar como vicepresidente primero para mayo de 2019, que luego se pospuso para el 12 de noviembre.

El conflicto en Sudán del Sur se desató en diciembre de 2013, dos años después de la independencia del país de Sudán, cuando Kiir acusó a su entonces vicepresidente Machar de orquestar un golpe de Estado. EFE