Delía: 'Las palabras se quedan cortas para lo que significa Scola'

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- El pívot argentino Marcos Delía opinó que las palabras 'se quedan cortas' para definir lo que significa para el baloncesto argentino Luis Scola, que anunció su retirada de la selección después de su eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio a manos de Australia (97-59)

Por este motivo, todos los presentes en el Saitama Super Arena ofrecieron un aplauso de varios minutos que detuvo el encuentro cuando Scola fue sustituido en el último minuto del partido.

'La verdad es que fue emocionante, lo vi a él muy emocionado, sinceramente las palabras no alcanzan, se quedan cortas para lo que significa para nosotros. Es algo que le tocó a él, nos va a tocar a todos', señaló Delía a preguntas de EFE en la zona mixta.

'Tenemos muchas emociones, el retiro de Luis es algo que nos toca a todos en nuestros corazones, fueron muchos años compartidos con él, muchas enseñanzas, momentos compartidos, orgulloso de haber compartido con Luis tantos años y agradecidos por lo que nos dio', añadió.

Respecto al encuentro, el interior dijo que el primer tiempo fue 'parejo', que 'arrancaron bien' el partido pero luego el conjunto australiano les hizo 'jugar incómodos' y generó una diferencia a su favor.

'En el segundo tiempo no hubo partido. Nos quitaron nuestro ritmo, no podíamos anotar y ellos anotaron muy fácil. La diferencia fue grandísima, no creía que era la diferencia entre los dos equipos 40 puntos, pero no hay más que felicitarlos', concluyó.

En cuanto al futuro de la selección argentina sin Scola, Delía opinó que les toca 'construir' a los que están 'Una gran base va a continuar, ya encontramos una forma de trabajo, de entrenamiento, en este torneo no lo pudimos plasmar, pero tenemos la forma, ahora a descansar un poco y ya vendrán los próximos desafíos', finalizó. EFE

