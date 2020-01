Dellien: “Le dije a Nadal que fue un sueño hecho realidad”

Melbourne (Australia), 21 ene (EFE).- El boliviano Hugo Dellien desveló en la rueda de prensa posterior a su derrota frente al español Rafael Nadal (1) que le dijo, tras darle la mano al finalizar el encuentro, que “había cumplido un sueño al jugar con él” y le dio las gracias por todo lo que le había dado al tenis.

“Para mí fue como estar en un videojuego porque yo solía jugar a la consola usando a Nadal como jugador y hoy estaba enfrente de él como rival”, comentó entre risas el primer boliviano en disputar un partido en la pista central del Abierto de Australia.

Dellien también explicó que en el tercer set perdió la concentración ya que le vino a la cabeza todo el esfuerzo que tuvo que realizar para convertirse en el tenista que es hoy en día.

“En Sudamérica no es lo mismo que en Europa y no recibimos el mismo apoyo por parte de las federaciones. Miles de recuerdos lindos y duros. Ojalá la próxima vez no sea simplemente un sueño y tenga la oportunidad de ganarle”, concluyó. EFE