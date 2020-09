Dellien y el maleficio de Roland Garros

París, 29 sep (EFE).- No tiene suerte el boliviano Hugo Dellien en Roland Garros, su torneo favorito, en el que este martes sufrió su segunda derrota en dos participaciones, en ambos casos mermado físicamente.

En la pasada edición, cuando se convirtió en el primer boliviano en entrar en el cuadro grande de Roland Garros en 80 años, sufrió un esguince cuando dominaba su duelo contra el griego Stefanos Tsitsipas, lo que le dejó sin opciones pasar a tercera ronda en su primera aparición en un Grand Slam.

Este año, en el que venía muy mermado físicamente por el parón provocado por la pandemia y una cuarentena impuesta en el Abierto de Estados Unidos, notó un desgarro muscular cuando jugaba contra el experimentado lituano Ricardas Berankis, que acabó por derrotarle 6-1, 6-4 y 6-4.

'Es un poco triste, el segundo Roland Garros que juego y en ambos sufro una lesión', lamentó el tenista, que posiblemente salta del top 100 tras esta derrota.

'Lo positivo puedo sacar es que puse mucha actitud todo el partido, intenté competir con lo que tenía, buscar alguna oportunidad, pero no se me dio', aseguró el boliviano.

FÍSICAMENTE MERMADO

Dellien reconoció que afrontó el torneo 'sin estar al cien por cien físicamente' y en una competición de tanto nivel eso hace imposible lograr la victoria.

'La cuarentena en el Abierto de Estados Unidos me afectó mucho en la parte física', aseguró el boliviano, que relató que al principio del segundo set sintió un desgarro muscular que ya no le permitió jugar cómodo.

Sin posibilidad de preparar la gira de arcilla, por el parón y la cuarentena, Dellien llegaba con pocas expectativas, pero con la ilusión de luchar siempre por conseguir algo importante.

'Llegué con lo justo, traté de prepararme lo mejor que pude. Mejoré mucho física y tenísiticamente, sentía que hoy podía competir bien y ganar, pero tuve la mala suerte de la lesión. A este nivel si no estás al cien por cien físicamente no ganas', relató.

El premio de la victoria era enfrentarse en segunda ronda contra el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, algo que hará Berankis, para que el boliviano tuvo palabras elogiosas: 'Estuvo muy fino, no me dio ninguna oportunidad, es raro que en 2 horas y media no me diera ninguna opción, todos fueron puntos muy bien jugados por él. El partido le salió bien'.

Dellien se centrará ahora en recuperarse físicamente y si se confirma la lesión muscular que sintió, podrá fin a su temporada.

'Volveré a casa a recuperar, descansar y plantear una pretemporada más larga para hacer cambio físico y tenístico más importante para empezar con todo el año próximo', relató.

El boliviano tiene mucha fe en su tenis y sabe que si se recupera bien volverá a integrar el top 100.

'Si hago las cosas bien voy a volver, me preocupa estar bien de salud y de juego. Tenis tengo para estar en los 100 mejores del mundo', dijo. EFE