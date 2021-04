Demanda en Suecia contra el régimen sirio por supuestos ataques químicos

Copenhague, 20 abr (EFE).- Cuatro oenegés han presentado ante la Policía sueca una demanda contra altos cargos del régimen sirio por crímenes de guerra y contra la humanidad en dos supuestos ataques con armas químicas en Al-Ghouta (2013) y Khan Sheikhoun (2017).

La demanda ha sido interpuesta por un grupo de sirios refugiados en Suecia y las organizaciones Civil Rights Defenders, Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM), Syrian Archive y Open Society Justice Initiative.

Además de testimonios de las víctimas, la denuncia penal incluye cientos de elementos de evidencia documental, incluyendo fotos y vídeos, y otros que muestran evidencia del tipo de armas usadas y establecen quiénes son los responsables, según consta en un comunicado difundido hoy por la oenegé escandinava Civil Rights Defenders.

'En los diez años que han transcurrido desde los primeros asaltos contra manifestantes prodemocracia en Siria, el Gobierno ha usado armas químicas de forma estratégica como arma para desgastar a la población civil en áreas controladas por la oposición y suprimir cualquier resistencia', señaló Aida Samani, abogada de esa oenegé.

Los demandantes consideran que las autoridades suecas pueden investigar y perseguir crímenes internacionales cometidos en territorio extranjero apelando al principio de la jurisdicción universal.

Demandas similares ya fueron presentadas en Alemania en octubre de 2020 y en Francia en marzo pasado, recuerdan los querellantes, que instan a las autoridades suecas a colaborar con sus homólogos alemanes y franceses para aumentar las opciones de una hipotética orden de arresto europea contra miembros del régimen sirio.

Alemania aplicó por primera vez en febrero pasado el principio de la Justicia universal contra crímenes de lesa humanidad en Siria y condenó por complicidad en torturas sistemáticas a un exagente de los servicios secretos del presidente Bachar al Asad.

Eyad Alghareib, de 44 años, exmiembro de la inteligencia militar y llegado a Alemania como peticionario de asilo, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia de Coblenza (suroeste). EFE