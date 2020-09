Demanda judicial pide atender a 19.000 peruanos afectados por metales pesados

Lima, 9 sep (EFE).- La exposición crónica de unos 19.000 peruanos a niveles extremos de metales pesados como mercurio, plomo y arsénico en Huancavelica (Perú) es motivo de una demanda presentada por un colectivo ciudadano contra el Estado para que se declare en emergencia sanitaria a la ciudad y se garantice un ambiente sano.

La demanda de amparo presentada por la Asociación Nuevavelica busca que un juez ordene al Estado tomar medidas que mejoren la calidad ambiental de Huancavelica, ciudad creada a los pies de la mina Santa Bárbara, una de las más grandes de la época colonial, que proveía mercurio a las minas de plata de Potosí (Bolivia).

Esta acción judicial llega después cuatro años sin soluciones por parte del Estado desde que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) revelara que los niveles de mercurio, arsénico y plomo excedían cualquiera de los límites máximos estipulados.

'Creemos que se han agotado todos los mecanismos previos para exigir el derecho a vivir en un ambiente sano. Pedimos al Poder Judicial que atiendan a estas personas en derechos fundamentales como sus necesidades de vivienda', explicó en conferencia de prensa el abogado José Ramiro Llatas.

METALES DENTRO DE HOGARES

Las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran que los tres metales están presentes en el valle donde se encuentra Huancavelica, ubicada en los Andes del centro de Perú, a 3.700 metros de altitud, de cuya tierra muchas familias humildes hacen sus casas de adobe.

Por ello la demanda no solo es contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, sino también contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que contribuya a reubicar a los afectados y ofrecerles viviendas en condiciones seguras.

De las muestras analizadas en 2016 por el OEFA en espacios públicos al aire libre, el 91,6 % superaba los niveles máximos de arsénico (50 miligramos por kilo) que establece la legislación peruana, el 81,3 % sobrepasaba los niveles de mercurio (6,6 miligramos por kilo) y el 47,9 % los de plomo (140 miligramos por kilo).

La misma institución advirtió que el agua del río Ichu que atraviesa Huancavelica está igualmente contaminada por los mismos metales y no es apta para el riego ni para el consumo animal.

Aunque las muestras tomadas del aire no excedían los valores máximos permitidos, estos son 20 veces superiores al promedio mundial de zonas no industriales, según los denunciantes.

VAPORES TÓXICOS

Otra investigación realizada por el Consejo de Salud Ambiental (CSA) determinó que los niveles de metales pesados eran incluso más elevados en el interior de algunas casas, donde la concentración de mercurio provoca vapores tóxicos que son inhalados por sus habitantes, entre ellos ancianos y niños.

'El 85 % del vapor que se inhala se queda en el organismo', recordó el investigador de la Universidad del Estado de Carolina del Norte (Estados Unidos) Nicholas Robins, cuyas investigaciones ayudaron a determinar cómo muchas casas de adobe de Huancavelica están construidas con antiguos desechos de la mina Santa Bárbara.

Dentro de las mediciones hechas en 60 casas se encontraron valores que oscilaban entre los 31 a 5.083 nanogramos por metro cúbico.

Otras mediciones hechas en escuelas estatales encontraron que ocho de nueve patios de colegios analizados también presentaban excesivos niveles de metales pesados.

'No hablamos de una situación de contaminación leve. Hace 3 años presentamos una queja a la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora el Gobierno no ha levantado un dedo para resolver y mucho menos para enfrentar esta situación', lamentó Robins.

MÚLTIPLES EVIDENCIAS

Por su parte, el médico José Enrique Ecos señaló que 'no es necesario que existan personas afectadas para declarar una emergencia sanitaria o intervenir la zona'.

'Basta con las muestras ambientales para saber que estamos viviendo en un ambiente enfermo y no podemos estar supeditados a que existan casos humanos con signos evidentes para entonces actuar. No puede quedar el estudio como una curiosidad científica. La demanda no nos parece solo humana, sino también justa', sostuvo.

En julio, el Gobierno creó una comisión especial con la misión de elaborar una propuesta de atención estatal a favor de la población expuesta a metales pesados.

Esta comisión surgió a insistencia de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, creada en 2017 con el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que en 2018 presentó 32.000 firmas al Ministerio de Salud para que diese solución a estas poblaciones.

Además de Huancavelica, son varias las zonas en Perú cuya población está contaminada por metales pesados fruto de la actividad minera y extractiva, como es el caso de Cerro de Pasco. EFE