Démare: 'Ya dije que si ganaba una etapa, ganaría más'

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- El campeón de Francia, Arnaud Démare (Groupama FDJ), no se volvió loco en 'un final increíblemente difícil' e hizo todo lo posible para lograr el doblete en la presente edición del Giro, algo que ya presumía desde que ganó la cuarta jornada.

'Esto es increíble. Fue un final muy difícil. Perdí la posición pero no me volví loco, volví a levantarme, seguí a un Astana y me quedé a su rueda. Lancé el esprint y pude ganar. Dije que si ganaba la primera etapa habría más. Lo intentamos y ahora nos hemos librado de la presión', afirmó tras su victoria de este jueves.

El triunfo de Démare, por delante del australiano Michael Matthews (Sunweb) y del italiano Fabio Felline (Astana), fue rotundo, demostrando su momento dulce de forma.

'Es magnífico ganar así. Levanté los brazos y estoy muy feliz de ganar de esta manera. La verdad es que no pensé que hubiera posibilidad de un esprint, ya que Bora controlaría la carrera. A los 200 metros dije que iría a por ello y funcionó. Gracias al equipo que confió en mí y me guió', dijo. EFE