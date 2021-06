Dembélé deja abierto su futuro

París, 2 jun (EFE).- Ousmane Dembélé, internacional francés, dejó abierto su futuro en el Barcelona, con el que acaba contrato en 2022, y precisó que ni él ni el club 'tienen prisa' para una posible renovación, en una entrevista publicada este miércoles en L'Equipe.

El jugador de 24 años, convocado con la selección francesa para la Eurocopa después de una larga ausencia, aclaró que ahora 'está totalmente centrado' en se torneo internacional, en el que Francia debuta el día 15 ante Alemania.

'No lo sé, ya veremos. Nos reuniremos con la dirección', dijo el extremo a una cuestión sobre su permanencia en el Barça. Se congratuló de poder haber encadenado 44 encuentros sumando todas las competiciones, algo inédito en sus tres últimos años, en los que estuvo castigado por las lesiones.

'He hecho mucho trabajo de prevención durante la semana, antes y después del entrenamiento. Refuerzo mis isquiotibiales que me han dado tantos problemas', relató.

En el Barcelona, Dembélé no consideró que haya un fin de ciclo y sí 'el comienzo de algo': citó la llegada de Roland Araújo, Oscar Mingueza, Sergiño Dest y Ansu Fati.

El campeón del mundo en 2018 también habló de su relación con Lionel Messi, cuya permanencia en el club español tampoco está asegurada.

'Es un buen tipo, un líder. Es abierto, habla mucho, me llevo genial con él desde el primer día. No me supone una presión jugar con él, da muchos consejos en el campo. Me aconseja atraer al adversario, encarar, driblar', señaló. EFE