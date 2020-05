Demócratas piden investigar el uso de fuerza excesiva en centro de migrantes

Miami, 2 may (EFE News).- Legisladores demócratas exigieron este sábado respuestas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tras tener conocimiento de denuncias de uso excesivo de fuerza en un centro de detención de inmigrantes en un choque entre presos y guardias que se saldó con varios heridos.

La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren mostró su preocupación por el incidente ocurrido este viernes en el centro correccional del condado de Bristol, enclavado en el estado del noreste del país al que representa, y pidió una 'investigación independiente'.

La Oficina del Alguacil de Bristol indicó anoche en un comunicado que una decena de detenidos de ICE mostraban síntomas de COVID-19, pero que estos se negaron a ser trasladados a la unidad médica para hacerse la prueba.

Cuando los guardias insistieron en la necesidad de hacer la prueba, los presos se 'atrincheraron' y causaron daños materiales en el recinto por valor de 25.000 dólares, aunque finalmente fueron reducidos por una unidad de respuesta especial, señala el comunicado.

En el choque al menos tres presos inmigrantes detenidos resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados, aunque se espera que se recuperen, según el reporte oficial.

Por contra, ningún guardia o agente resultó herido en el 'ataque' de los presos.

La firma de abogados Lawyers for Civil Rights, que representa a los detenidos por ICE en Bristol que presentaron una demanda sobre las condiciones 'altamente inseguras' del centro que les ponen en riesgo de infección por COVID-19, calificó lo sucedido de 'extremadamente preocupante' y adelantó que analizarán 'todos los recursos legales apropiados'.

El también senador demócrata por Massachusetts Ed Markey calificó de 'horribles' las informaciones sobre lo ocurrido y pidió una 'investigación completa'.

El alguacil Thomas Hodgson dijo que los detenidos fueron trasladados a celdas individuales a la espera de medidas disciplinarias, las pruebas COVID-19 y posibles cargos penales por lo sucedido en este incidente, en el que se usó gas pimienta y entraron en acción la unidad canina.

Según la cadena CBS, ICE confirmó que 25 inmigrantes bajo su custodia en el centro de detenciones de Bristol sufrieron los efectos del gas pimienta.

El diario CommonWealth indicó que recibió reportes de un inmigrante que aseguró que los agentes rociaron con gas pimienta la cara de todos los reclusos involucrados en el incidente.

'El alguacil me atacó, estaba loco, vi el diablo en sus ojos. Lo que les dije a todos en la unidad, solo siéntense y no reaccionen y no sean violentos, reciban el golpe', dijo el inmigrante Marco Battistotti.

Al conocer este reporte, Warren pidió una investigación oficial, instó a 'preservar todos los videos' del centro de detención.

Para el grupo de legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos (CHC), los informes sobre el posible uso excesivo de la fuerza son 'inquietantes' y consideró necesaria una 'investigación independiente completa' de esta situación y otro 'muchos incidentes similares'.

Según CBS, la de Bristol fue la novena vez que se usó gas pimienta contra detenidos bajo custodia de ICE desde el pasado 23 de marzo.

Según datos de ICE, hasta la fecha no se ha reportado ningún caso de COVID-19 en el citado centro de detención, aunque sí en muchos otros en el país, donde se confirmaron al menos 522 casos de coronavirus entre los cerca de 30.000 inmigrantes bajo su custodia.

También dieron positivo 39 personas que trabajan en estas prisiones, dos de los cuales, de un centro de detención en el estado de Louisiana, murieron tras contraer el coronavirus. EFE