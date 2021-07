Denegada la fianza a 4 exdirectivos de un diario hongkonés crítico con Pekín

Pekín, 22 jul (EFE).- El Tribunal de Kowloon Occidental, en Hong Kong, denegó hoy la libertad bajo fianza a cuatro exdirectivos del disuelto rotativo Apple Daily, crítico con Pekín, y que han sido acusados de violar la polémica ley de seguridad nacional, informó hoy la radiotelevisión pública RTHK.

Se trata del editor asociado Chan Pui-Man, el editorialista y jefe de la sección en inglés del medio, Fung Wai-kong, el ex director ejecutivo Lam Man-chung -detenido ayer- y el también editorialista Yeung Ching-kei, acusados todos ellos de conspiración para confabular con fuerzas extranjeras, al pedir sanciones para los gobiernos de Hong Kong y Pekín.

Bajo la ley de seguridad nacional de Hong Kong, crímenes como 'terrorismo', 'subversión' o 'confabulación con fuerzas extranjeras' pueden acarrear hasta cadena perpetua.

Según la fuente, los sucesos por los que se les enjuicia se produjeron entre julio de 2020 y abril de 2021.

El juez Victor So, encargado de los casos de seguridad nacional, rechazó la solicitud de fianza de la defensa de los cuatro acusados y argumentó que no hay pruebas que hagan pensar que 'no volverán a cometer más actos que pongan en riesgo la seguridad nacional'.

La vista se aplazó hasta el próximo 30 de septiembre.

OBLIGADO A CERRAR

El pasado 17 de junio, la unidad creada para aplicar la ley de seguridad nacional de la Policía hongkonesa llevó a cabo una redada en la sede del rotativo y detuvo a cinco directivos, acusando formalmente al editor y al director, por su implicación en la publicación de más de 30 artículos que reclamaban sanciones contra funcionarios chinos y hongkoneses por su represión de las protestas antigubernamentales de 2019.

Más tarde, las fuerzas de seguridad detuvieron a otros dos altos cargos del periódico, uno de ellos en el aeropuerto de Hong Kong cuando trataba de tomar un vuelo a Reino Unido.

La Policía congeló 18 millones de dólares de Hong Kong (2,32 millones de dólares, 1,95 millones de euros) en varias cuentas de compañías del grupo al que pertenecía Apple Daily como parte de la investigación.

La falta de fondos resultante provocó que el diario cerrase sus puertas 26 años después de su fundación tras publicar, el 24 de junio, su edición final.

Por otro lado, los tribunales hongkoneses sentenciaron a penas de cárcel de entre 3,5 a 7 años a siete detenidos por su participación en la agresión colectiva que tuvo lugar en la estación de metro de Yuen Long en julio de 2019 y que dejó 45 heridos, según la prensa local.

Ese ataque tuvo como objetivo a manifestantes que regresaban de una protesta durante la oleada de masivas manifestaciones antigubernamentales que tomó las calles de Hong Kong en la segunda mitad de 2019. EFE

