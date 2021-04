Denis Suárez se une a los Gasol para potenciar hábitos saludables en jóvenes

Vigo, 8 Abr (EFE).- El futbolista del Celta de Vigo Denis Suárez, a través de su escuela de fútbol, se ha unido a los hermanos Pau y Marc Gasol con el objetivo de potenciar los hábitos de vida saludables entre sus jugadores mediante el programa COACH+ durante las próximas tres temporadas.

El centrocampista celeste destacó en el acto de presentación del acuerdo que la escuela de fútbol que lleva su nombre es “pionera” en el mundo del fútbol en dar este “importante paso”, y elogió los valores de la Fundación Gasol porque está haciendo “cosas muy buenas” por los niños.

“Nosotros no queremos ser menos y no queremos quedarnos atrás. Esto es un impulso muy grande para nuestra escuela”, comentó Denis Suárez, quien dijo sentir “la responsabilidad” de poder devolver a la sociedad “lo que el fútbol me ha dado hasta ahora”.

La Fundación Gasol, que tiene como objetivo reducir las cifras de obesidad infantil, se encargará de proporcionar materiales pedagógicos y de difusión a los equipos de la Escuela de Fútbol Denis Suárez.

“Es muy importante que los deportistas, como referentes de miles de niños, niñas y jóvenes, pongamos nuestro grano de arena para construir una sociedad más equitativa y menos desigual, por eso me hace especial ilusión forjar esta alianza con Denis y su escuela”, declaró por su parte el internacional español Pau Gasol a través de un vídeo que se emitió en la rueda de prensa.

En este sentido, el exjugador de la NBA, donde defendió las camisetas de Memphis, Lakers, San Antonio y Bucks antes de regresar al Barcelona y la Liga ACB, señaló que el deporte es “una herramienta ideal” para transmitir “la importancia” de los hábitos de vida saludable.

“Más en estos momentos en los que la COVID ha trastocado nuestro estilo de vida’’, puntualizó Gasol, que podría tener sus primeros minutos con el Barça este viernes ante el Bayer Munich tras dos años lesionado. EFE

1010153