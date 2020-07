Déniz cree que baloncesto mexicano debe copiar modelo de Liga Endesa

Mexicali (México), 15 jul (EFE).- El español Iván Déniz, entrenador de los Soles de Mexicali, campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), dijo este miércoles que el circuito mexicano debe copiar lo hecho por Liga Endesa de su país.

'Hay algo importante que se vio en España en las finales que debemos tomar en cuenta. Fue un éxito el torneo, cero contagiados, porque se cumplía el protocolo de la misma forma, desde que entraban al gimnasio hasta que salían y esa fue la clave para empezar y acabar el torneo', explicó en videoconferencia.

Déniz, tres veces campeón en la LNBP, fue analista durante algunos partidos de la vuelta del baloncesto español, en los que pudo observar el funcionamiento de las medidas sanitarias que se tomaron.

'Fue espectacular el nivel de juego en la ACB y cómo se vivió sin público. La LNBP debe aprender cómo vendieron el producto, hay que copiar las cosas buenas y no siempre mirar a algo inalcanzable como la NBA', mencionó.

La Liga Endesa definió a su campeón, el Baskonia, a finales de junio con una fase final llevada a cabo en Valencia.

La Liga mexicana anunció el 1 de julio que llevará a cabo la temporada 2020, con reducciones en los presupuestos de los equipos, calendario, número de equipos y extranjeros, además de seguir un protocolo con pruebas cada 10 días para descartar contagios.

'Estamos negociando con la Liga para no tener que usar tantos vuelos por avión y con los hoteles en donde nos concentraremos pusimos condiciones para separar un piso y estar aislados durante las comidas', agregó Déniz.

El exseleccionador de México consideró que los jugadores que salgan durante las concentraciones deben ser despedidos por sus equipos sin darles una segunda oportunidad.

Sobre el armado de los Soles, Déniz expuso ya tener confirmados a seis baloncestistas en los que se encuentran los argentinos Erik Thomas y Roberto Acuña, y que aspira a un plantilla de entre 10 y 12 elementos.

'México tiene que voltear a ver a Argentina, el que no mire está en un error porque es un mercado libre, no hay Liga, el tema económico les ha pesado mucho y las ofertas económicas de México son buenas para ellos. Las pretensiones de sus jugadores no son más allá de jugar', concluyó. EFE