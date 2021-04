Denuncian grave retroceso de la libertad de prensa en El Salvador

Miami, 20 abr (EFE).- La libertad de prensa en El Salvador ha sufrido un grave retroceso en los dos últimos años del Gobierno de Nayib Bukele, un 'deterioro' acompañado de un 'patrón de amenazas y hostigamiento' a los medios críticos, afirmaron este martes varios periodistas en la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En un panel sobre libertad de prensa en la región, la periodista salvadoreña Claudia Ramírez, subjefa de Información de La Prensa Gráfica, denunció que el Ejecutivo de Bukele ha convertido a los medios y periodistas críticos en un 'blanco directo'.

'El deterioro es muy sensible en estos dos años. Bukele ha decidido ponernos al nivel de la lista de opositores en muchos casos', advirtió Ramírez en un panel virtual, al igual que tendrán lugar todos los programados en la reunión de medio año de la SIP que concluye el próximo viernes.

Este señalamiento de los periodistas como 'enemigos' ha generado una percepción en la calle de cierto grado de rechazo hacia ellos, lo que preocupa mucho a Ramírez, puesto que les deja en una situación muy 'vulnerable'.

'Nunca me he sentido tan amenazada como me siento ahora por seguir escrutando en un momento tan determinante para el mundo como este de la pandemia', con tan 'poca información oficial' sobre el plan de vacunación, resaltó.

La periodista salió en defensa del medio digital El Faro, al que el Gobierno salvadoreño intenta desprestigiar, dijo, con una acusación de 'malversación de fondos, de lavado de dinero'.

El Faro denunció la semana pasada en un editorial que el Gobierno salvadoreño supuestamente 'fabrica otro caso' en su contra tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda acusa al medio de investigación de evadir impuestos.

Por su parte, el periodista salvadoreño Ricardo Avelar, alertó sobre el 'patrón de amenazas, amedrentamiento y hostigamiento' del Gobierno a medios de comunicación independientes, a los que trata de 'opositores', es decir, 'ustedes contra nosotros'.

Al igual que Ramírez, Avelar, del Diario de Hoy, advirtió que los ataques del Gobierno al periódico El Faro son un 'signo de alarma' para todos los medios críticos independientes salvadoreños.

El mensaje que trasladan estas acusaciones oficiales es muy claro para Avelar: 'Ninguno de ustedes está a salvo, si se atreven a criticar al poder', lo cual puede conducir a la 'autocensura' de los periodistas y medios.

Destacó Avelar cuatro áreas básicas donde el Gobierno actúa con 'amenazas y socava a libertad de prensa': primero, los ataques a los medios de comunicación, que se inician en la cúpula y se intensifican según descienden en la estructura de poder, hasta llegar a las amenazas de muerte; después, el 'poder regulador del Estado', que actúa por medio de premios y castigos, según la adhesión del medio a la narrativa oficial.

Apuntó también Avelar al 'bloqueo de información sistemático', con apenas acceso a la información pública y fuentes oficiales, como en el caso de la vacunación de la covid-19.

'Nos acercamos a una mayor concentración de poder y esto es un grave riesgo para la prensa, el mayor desde la posguerra del Salvador', sentenció.

Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió a los Estados de la región, como 'administradores de poder' que son, que muestren 'tolerancia a la crítica', 'transparencia en el acceso a la información' y se aparten de la 'siembra de rumores para desacreditar al periodista'. EFE