Denuncian la desaparición de una futbolista en El Salvador

San Salvador, 28 oct (EFE).- Un grupo de feministas denunció este jueves la desaparición de la futbolista Jimena Ramírez desde el pasado 24 de octubre tras un juego en una localidad del centro de El Salvador, con lo que este fenómeno 'ha tocado al fútbol femenino' del país centroamericano.

'La problemática de las desapariciones ha tocado al fútbol femenino de El Salvador' y 'la violencia hacia las mujeres deportistas se ha extendido a la desaparición', dijo en una conferencia de prensa Edith Elizondo, de la organización feminista Las Melidas.

Indicó que Ramírez, de 21 años y quien ha formado parte de los clubes profesionales Sonsonate, Atlético Marte y Alianza, desapareció en el municipio de Santa Tecla y desde la noche del 24 de octubre 'no sabemos nada de ella y desconocemos su paradero'.

Por su parte Pamela Ramírez, compañera de la joven desaparecida, sostuvo que 'nosotras como futbolistas y deportistas siempre estamos en alto riesgo por practicar deportes donde desafiamos los estereotipos de género'.

Demando que 'se emprenda una búsqueda exhaustiva e intensa en el caso' porque 'la buscamos y queremos devuelta con vida'.

'Su mamá y papá la esperan, así como nosotras para seguirle dando vida al fútbol femenino de El Salvador', agregó.

El pasado 26 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) informó en Twitter que está realizando las 'investigaciones correspondientes' en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

MÁS DE 170 ALERTAS EN 2021

Silvia Elisondo, portavoz de la iniciativa digital Alerta Raquel, indicó a Efe que en lo que va del año han emitido en redes sociales 172 alertas tempranas de desapariciones.

'La mayoría son de menores de edad, el promedio es de 15 a 17 años. Principalmente en la zona urbana del departamento de San Salvador (centro)', sostuvo.

Indicó que la mayoría de casos que alertan también se presentan ante la FGR para que se active el protocolo respectivo.

Agregó que en El Salvador 'cualquiera puede ser víctima' de la desaparición y que un de los factores es el 'control territorial' de las pandillas, aunque han registrados casos relacionados con otra situaciones.

'La desaparición de mujeres sí tiene una condición de género y nos pone en una situación de vulnerabilidad', indicó la activista y denunció que las víctimas son estigmatizadas y se culpa a los familiares 'por no cumplir un rol de cuido'.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió la semana pasada en una audiencia a El Salvador a adoptar medidas 'preventivas' a la problemática de las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un 'considerable aumento'.

'Siempre me preocupa que el Estado parece concentrarse muchísimo más en reaccionar, en las acciones reactivas, y no en las preventivas', declaró la relatora de la CIDH para El Salvador, Margarette May Macaulay.

Sobre las desapariciones, Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de Cristosal, una de las quince organizaciones que solicitaron la audiencia de la CIDH, admitió que no constituyen un 'fenómeno nuevo' en ese país, pero sí alertó sobre su 'considerable aumento'.

En ese contexto, advirtió de que la información de la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 'difiere significativamente entre sí', lo que provoca que en ese país 'no se conozca una cifra oficial de personas desaparecidas'.

Alvin Serrano, de la Fiscalía de El Salvador, puntualizó que entre el 1 de enero y el 13 de octubre pasado se han recibido 1.116 denuncias sobre la desaparición de 1.192 personas.

La cifra de denuncias de desapariciones entre enero y abril de 2021 se dispararon aproximadamente un 112 %, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras de la FGR brindadas a Efe en mayo pasado.

Los datos de la FGR, obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, indican que en los primeros cuatro meses del 2021 se registraron 415 'víctimas por el delito de desaparición de personas', mientras que en el mismo lapso del 2020 la cifra fue de 196. EFE

hs /laa

(video)