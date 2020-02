Deportivo Pasto, Atlético Nacional y América comparten liderato en Colombia

Bogotá, 16 feb (EFE).- El Deportivo Pasto igualó 0-0 con el Cúcuta, Atlético Nacional empató 2-2 con el Deportivo Cali y el América venció 2-0 al Medellín, resultados con los cuales los 'Volcánicos', los 'Verdolagas' y los 'Diablos Rojos' comparten el liderato del Torneo Clausura tras cinco jornadas.

Con estos resultados, los tres equipos llegaron a 10 puntos, seguidos por el Deportivo Cali y el Alianza Petrolera que alcanzaron las nueve unidades.

Entre tanto, el Junior igualó 0-0 en Barranquilla con el Once Caldas y Millonarios venció 2-1 al Boyacá Chicó, con lo que rompió una racha negativa de cinco meses sin ganar en liga.

La jornada se completará el martes con el partido entre Deportivo Pereira y Jaguares de Córdoba, que puede igualar la línea de Pasto, Nacional y América si gana.

. Estas fueron las claves de la quinta jornada de la liga colombiana:

1. JUNIOR Y UNA SORPRESIVA INEFICACIA

Los delanteros Teófilo Gutiérrez, Miguel Ángel Borja y Carmelo Valencia suman entre los tres más de 454 goles en sus carreras pero en las cinco jornadas han anotado solo cuatro tantos entre los tres.

Este domingo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla frente al Once Caldas, los tres tuvieron minutos pero no estuvieron finos de cara al arco, por lo cual su equipo no pasó del empate 0-0.

Con ese resultado, el 'Tiburón' se estancó en el octavo lugar del campeonato con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y una derrota.

2. UN 'RIFLE' LETAL

El partido más interesante de la jornada lo protagonizaron el Atlético Nacional y el Deportivo Cali, que igualaron 2-2 en el estadio Atanasio Girardot.

La figura fue Andrés Felipe 'el Rifle' Andrade, quien tuvo su noche más brillante con la camiseta del campeón de las Libertadores de 1989 y 2016 y anotó un tanto y asistió a Vladimir Hernández en el otro.

El creativo, de 31 años y quien llegó procedente del Atlas de México, había anotado el martes pasado su primer gol en liga con el club verdolaga en el triunfo 0-3 sobre el Boyacá Chicó en la cuarta jornada.

3. EL FIN DE UNA PESADILLA

Por cinco largos meses se prolongó la racha negativa de Millonarios en liga. Primero fue bajo la dirección de Jorge Luis Pinto y luego con Alberto Gamero, que llegó este año con la meta de poner en lo más alto a los capitalinos pero no había conseguido aún un triunfo.

La víctima fue el recién ascendido Boyacá Chicó y el escenario fue el estadio El Campín, donde en un partido reñido Ayron del Valle y Cristian Arango hicieron los goles de los bogotanos, mientras que el lateral Nelino Tapia anotó el descuento cuando ya los aficionados azules celebraban.

El último partido que había ganado en liga Millonarios fue el 26 de septiembre de 2019 al Alianza Petrolera en la decimotercera jornada del Torneo Clausura.

4. LA SEMANA NEGRA DEL DIM

El Deportivo Independiente Medellín perdió 2-0 en su visita al América de Cali en una semana negra en la que también había caído 2-0 en su visita al Táchira por el partido de vuelta de la segunda fase de la Libertadores, en la que consiguió la clasificación con un triunfo 4-0 en la ida.

El 'Poderoso', dirigido por el paraguayo Aldo Bobadilla, tendrá que levantar su rendimiento esta semana cuando enfrente en el partido de ida de la tercera fase del torneo continental al Atlético Tucumán, con el que definirá la clasificación a la fase de grupos.

5. UNA GOLEADA LAPIDARIA

El Envigado, dirigido por el español José Arastey, goleó este domingo 4-0 al Atlético Bucaramanga con tantos de Neyder Moreno, Yadir Meneses, Jairo Palomino y Yeison Guzmán.

Ese resultado dejó al equipo 'Canario' en el último puesto del torneo, con dos unidades en cinco partidos, y en la cuerda floja al técnico Willy Rodríguez. EFE