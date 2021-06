Deschamps: 'La ambición no debe convertirse en exceso de confianza'

Luis Miguel Pascual

París, 12 jun (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, sabe que tiene colgado el cartel de favorito, más aun tras la incorporación de Benzema, que les abre 'nuevas opciones en ataque', el sector donde 'hay más margen de mejora', pero asegura que trabaja para que la ambición no se transforme en 'exceso de confianza'.

'Más allá de la calidad y del talento, hay otros ingredientes indispensables a nivel mental, agresividad y determinación que nos permitieron ganar en 2018', afirma en una entrevista con Efe y un reducido grupo de medios internacionales.

Pregunta: Va a ser una Eurocopa especial a causa de la pandemia ¿Le preocupa?

Respuesta: Tenemos que adaptarnos. Hay una pequeña ventaja para los países que puedan jugar en su casa. Lo hemos planificado hace meses.

P: ¿Cuáles son las selecciones favoritas?

R: Siempre hay siempre cinco o seis naciones que tienen la ambición de ganar el trofeo. Alemania, España, Italia, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Bélgica, sin olvidar a Portugal y Croacia estarán en la recta final. Hay otros que pueden tener esa ambición, pero esos siempre han sido los más fuertes.

P: ¿Por qué piensa que la Eurocopa es más difícil que el Mundial?

R: En un Mundial, en un grupo de cuatro, siempre hay uno o dos más débiles. Nosotros ahora somos tres fuertes. Las cosas han cambiado. Las grandes selecciones están acostumbradas a subir de nivel a medida que avanza la competición. Pero en Rusia vimos que si no estas listo desde el principio puedes irte a casa. Las diferencias se han reducido, los menos fuertes sobre el papel trabajan bien, progresan y hay que estar atentos desde el principio.

P: Francia tiene mucho potencial, ¿si no gana sería un fracaso?

R: Enseguida se habla de fracaso. Somos campeones del mundo. Soy consciente, y los jugadores también, de nuestra fuerza. Tenemos calidad, talento, jugadores de alto nivel, pero enfrente también habrá de todo eso. No podemos instalarnos en una situación de confort. En Francia muchos piensan que no tenemos ni que llegar al campo y ya hemos ganado. Es lo peor para un deportista de alto nivel. Más allá de la calidad y del talento, hay otros ingredientes indispensables a nivel mental, como la agresividad y la determinación que nos permitieron ganar en 2018. Ganar al más alto nivel es muy difícil y mantenerse es todavía más. Pero tenemos jugadores con esa ambición, tenemos que evitar que se convierta en exceso de confianza. Hay que ir superando etapas. No podemos pensar hoy en Wembley, tenemos que ir antes a Múnich y dos veces a Budapest.

P: Usted siempre está muy preocupado por la vida en grupo de su selección ¿El retorno de Benzema ha creado algún problema?

R: No ha tenido ninguna incidencia en ese sentido. Cero. Es algo que pensé. Si tomé esa decisión es porque sabía que no tendría ninguna incidencia. Imagino que en el extranjero, en España sobre todo porque él juega en el Real Madrid, pero también en Francia, hay gente que lo piensa. Pero dentro de la concentración no es un problema. Viene a un grupo donde ya conocía a la mayoría de los jugadores. Todo ha ido de forma natural, no ha habido que forzar nada ni de un lado ni del otro. Mi actitud con él, con los otros, es fluida y natural.

P: ¿Qué puede mejorar Benzema a su equipo?

R: Tiene esa capacidad, por su juego en la animación ofensiva, por su perfil, de hacer cosas diferentes de los jugadores que utilizaba antes. Aporta otras opciones. Habrá que hacer ajustes para encontrar la complementariedad. No somos menos fuertes con él. ¿Somos más fuertes? Creo que siempre se puede mejorar, sobre todo en ataque. Donde hay más margen de mejora es en la animación ofensiva. Tengo 8 jugadores ofensivos con perfiles diferentes, que aportan propuestas diferentes, con sistemas diferentes. No puedo hacerlo todo, pero tengo varias opciones.

P: ¿Su presencia desplazaría a Mbappé a la banda?

R: Hay diferentes posibilidades. Trato de poner a todos los jugadores en su mejor posición. Karim no es un delantero como Giroud, que es más un atacante de fijación. A Karim le gusta moverse a la derecha y a la izquierda. Kylian también, aunque algunos partidos los juegue como delantero centro. Todo dependerá del rival. Y no están solos. Hay que añadir a Griezmann y puedo poner a otros jugadores ofensivos. Tengo diferentes opciones. Si tengo necesidad de hacerlo, no hay ninguna incompatibilidad de asociar a jugadores de calidad. Tiene esa inteligencia en el campo y lo hemos trabajado para tener opciones diferentes y que cada uno dé el mejor rendimiento en su registro.

P: La Francia que ganó la Eurocopa de 2000 era más madura que la que había ganado el Mundial de 1998 ¿Pasa ahora lo mismo?

R: En 1998 había jóvenes de 18 años que con dos más tarde, sobre todo en el sector ofensivo, eran más maduros, habían progresado. Ahora tengo muchos que estaban en 2018 y que siguen, no solo jóvenes. No me gusta comparar. No tengo menos fuerzas a todos los niveles que en 2018. Incluso diría que hay más opciones ofensivas hoy que hace 3 años.

P: ¿Cree que Luis Enrique ha corrido un gran riesgo con tanta renovación en España?

R: No tengo todos los datos, pero si ha tomado esa decisión es porque ha pensado que era lo mejor. Es difícil. Hablé con Low en el Mundial 2018 cuando conservó a los más veteranos. Si le sale bien es un éxito apostar por la experiencia. Si no, tiene un problema. Yo tuve que decidir también y opté por un equipo muy joven. Luis Enrique ha tenido que tomar decisiones importantes con respecto a algunos jugadores. En Francia los futbolistas tampoco quieren dejarlo de forma voluntaria. No quieren que acabe nunca. Es difícil explicarles que les dejas fuera por el bien del equipo, pero es la vida de todo seleccionador.

P: ¿Es el caso de Sergio Ramos?

R: Desconozco lo que han hablado, ni su condición física. Son elementos que seguro que han sido tenidos en cuenta. Luis Enrique lo habrá tenido en cuenta. No lo juzgo, pero estoy seguro, porque soy seleccionador, que cuando toma una decisión importante lo hace al servicio de la selección, no por su interés personal.

P: ¿Por qué es tan diferente el Griezmanm de la selección al del Barcelona?

R: Aunque ha pasado momentos difíciles en el Barça, al final de temporada su rendimiento ha sido bueno. Pero todo depende de sus compañeros, del sistema, del puesto en el que juega. Yo he tenido que ponerle también en posiciones que no eran la mejor. Aquí no tiene los mismos compañeros, no juega en el mismo sistema. Aquí tiene puntos de referencia, sabe lo que espero de él, tiene un hueco que se ha labrado él mismo. Igual que en el Barça Messi tiene un lugar predominante. Lo ideal para todo entrenador es que todos estén en la mejor posición. Y no siempre es fácil. Antoine tiene un lugar muy importante en la selección, por lo que hace y por las estadísticas. Marca y hace marcar.

P: Pero con Francia es su líder...

R: Es un líder técnico por lo que hace en el campo, pero no es alguien al que le guste tomar la palabra. Supongo que en el Barça tampoco lo hace. Se entrega a tope, es generoso y eso le hace tener influencia. Tiene el récord de partidos consecutivos con nosotros. Es un jugador sólido, que no ha tenido lesiones, que tiene una capacidad atlética fuera de lo normal para un atacante y tiene esa capacidad técnica, es decisivo en el juego y en las jugadas a balón parado.

P: Zidane se ha marchado del Madrid y ahora no tiene equipo. ¿Siente su sombra planeando sobre el puesto que ocupa usted ahora?

R: Ni lo pienso. Lo mismo sucedió en 2018, cuando se fue del Madrid la primera vez y yo afrontaba el Mundial. Estoy en la misma situación, aunque es cierto que ahora soy campeón del mundo. Pero yo tengo contrato hasta 2022. No pienso en ello como no pensaba en ello en 2018. EFE