Deschamps llama a Zouma, Areola y Ben Yedder para cubrir bajas de lesionados

París, 4 nov (EFE).- El defensa Kurt Zouma, el portero Alphonse Areola y el delantero Wissam Ben Yedder son tres de las principales novedades de la convocatoria que el seleccionador nacional francés, Didier Deschamps, anunció este jueves para los dos próximos partidos de clasificación para el Mundial 2022 contra Kazajistán y Finlandia.

La lista está dominada por la necesidad de Deschamps de sustituir a varios lesionados habituales de sus últimas convocatorias, sobre todo el defensa titular Raphäel Varane, el atacante Thomas Lemar y el portero suplente Mike Maignan.

También vuelve el centrocampista N'Golo Kanté, eje del juego francés, tras una serie de problemas físicos.

Ante la baja de Lemar por lesión, Deschamps optó por el continuismo con Ben Yedder en lugar de apostar por el joven Christoper Nkunku (Leipzig), que ayer destacó en el encuentro de Champions contra el Paris Saint-Germain (2-2), en el que anotó un gol.

'A Nkunku le seguimos y habría podido estar. Ayer por la noche confirmó su potencial. No está pero es uno de los candidatos más serios a tener esta oportunidad', dijo el seleccionador francés en rueda de prensa.

Sobre Areola, que no es titular en su club, explicó que 'no juega todos los partidos, pero cuando juega lo hace bien. No ha encajado ningún gol. Ya ha venido con nosotros y lo ha hecho bien. Me parece lógico volver a llamarle'.

Francia marcha líder del grupo D europeo de clasificación para el Mundial de Catar, con 12 puntos en seis partidos, pero no puede confiarse porque Ucrania tiene 9 puntos en siete encuentros.

Los convocados se concentrarán el próximo lunes en Clairefontaine de cara los encuentros del sábado 13 ante Kazajistán y del miércoles 16 ante Finlandia.

- Convocatoria de Francia:

Porteros: Hugo Lloris (Tottenham/ING), Benoît Costil (Burdeos/FRA) y Alphonse Areola (West Ham/ING).

Defensas: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Olympique Lyonnais/FRA), Benjamin Pavard, Lucas Hernandez y Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALE), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain/FRA), Jules Koundé (Sevilla/ESP), Théo Hernandez (Milan/ITA) y Kurt Zouma (Chelsea/ING).

Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Paul Pogba (Manchester United/ING), Aurélien Tchouaméni (Mónaco/FRA), Mattéo Guendouzi (Marsella/FRA) y Adrien Rabiot (Juventus/ITA).

Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Moussa Diaby (Leverkusen/ALE), Kingsley Coman (Bayern Munich/ALE), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/FRA) y Wissam Ben Yedder (Monaco/FRA). EFE

