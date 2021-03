Deschamps: 'Mbappé puede jugar en cualquier posición de ataque'

París, 23 mar (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, volvió a elogiar este martes al delantero Kylian Mbappé argumentando que su 'versatilidad y velocidad' hacen que pueda jugar en 'cualquier posición de ataque', en la rueda de prensa previa al partido clasificatorio del Mundial de 2022 ante Ucrania.

El futbolista parisino, que atraviesa un gran momento de forma (el domingo marcó dos goles al Olympique de Lyon en una victoria crucial del PSG para luchar por la liga), suele jugar de extremo en la selección francesa, mientras que en el PSG lo hace de delantero centro.

Por ello, el seleccionador apuntó que con frecuencia habla con él para ver 'todas las posibilidades' de ataque que ofrece: 'Tiene tantas capacidades y tanta iniciativa propia que siempre genera peligro'.

Deschamps también anunció que distribuirá a los 26 internacionales que ha convocado para el parón de selecciones en los tres partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que la selección francesa jugará esta semana y la que viene.

'Unos jugarán mañana (contra Ucrania), otros jugarán el domingo (contra Kazajistán) y otros jugarán el martes que viene (contra Bosnia-Herzegovina)', señaló el técnico galo.

La razón que explica la decisión de Deschamps es la acumulación de cansancio que sufren los internacionales franceses, pues muchos de ellos juegan en grandes clubes de Europa -como Mbappé (PSG), Griezmann (FC Barcelona), Varane (Real Madrid) o Kimpembe (PSG)- y vienen jugando dos partidos por semana en los últimos meses.

Los tres partidos se jugarán a puerta cerrada por las restricciones de la pandemia, un hecho al que el seleccionador quitó hierro. 'Es una pena, pero los jugadores están ya acostumbrados. Lo positivo es que en el campo los jugadores me oyen mucho mejor, incluso los que están en la otra punta', bromeó.

Preguntado sobre la actual tripleta atacante que forman Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud, el técnico se deshizo en elogios hacia ellos: 'No quiero menospreciar al resto, pero cuando uno mira las estadísticas, se da cuenta de que sus goles y sus pases fueron los que nos permitieron ser campeones del mundo'.

Sobre su rival de este miércoles, la selección de Ucrania, Deschamps recalcó que el once titular contra el que se enfrentará en el Stade de France no tiene nada que ver con aquel al que batió por 7-1 en octubre en la Liga de Naciones, cuando Andriy Schevchenko no pudo contar con hasta 14 internacionales que dieron positivo en COVID-19.

'Es un muy buen equipo. Les gusta tener el balón, el dominio técnico, el ataque posicional, la incorporación de los laterales...', argumentó el que fue en su día jugador del Juventus y del Chelsea.

El entrenador francés también lamentó que SU equipo no pueda concentrarse mañana en París antes del partido -el centro dónde se aloja y se entrena la selección está en Clairefontaine, a una hora y cuarto de la capital- debido a un brote de COVID entre los trabajadores del hotel dónde debían alojarse 'les Bleus'.

'Mañana saldremos hacia el estadio desde aquí. El trayecto en autobús es un poco largo y quizá eso pueda ser molesto para los jugadores, pero nos han dicho que hay que hacerlo así y nos adaptaremos', concluyó. EFE