Despiden en Paraguay a familiares de primera dama muertos en Miami

Asunción, 15 jul (EFE).- Los cuerpos de Sophía López-Moreira, hermana de la primera dama, Silvana López-Moreira, su marido Luis Pettengill, y sus tres hijos, todos fallecidos en el derrumbe de un edificio en Miami el pasado 24 de junio, llegaron este jueves a Asunción para recibir sepelio en el país.

Los restos de la familia Pettengill López-Moreira abandonaron el Espigón Presidencial del Aeropuerto Silvio Pettirossi en un cortejo fúnebre, tras aterrizar pasadas las 9.00 hora local.

A su salida, los trabajadores del grupo Pettengill esperaban con globos blancos bajo la lluvia para despedir al empresario y sus familiares.

Los Pettengill López-Moreira fallecieron el pasado 24 de junio, cuando se derrumbó el edificio Champlain Towers South, en Miami, donde también se encontraba Leidy Luna Villalba, la joven de 23 años que habían llevado con ellos para cuidar de sus tres hijos.

Los restos de la niñera llegaron al país el martes por la mañana.

El pasado 8 de julio, la Cancillería confirmó el hallazgo de los cadáveres de Sophía López-Moreira, su marido Luis Pettengill, ambos de 36 años, y el menor de sus hijos, de 3 años.

Un día después, se informó de la identificación del cuerpo de Leidy Luna Villalba.

Por último, el sábado 17 de julio, se identificó a las dos niñas, de 9 y 6 años.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y la primera dama, Silvana López-Moreira, volaron a Miami el 9 de julio para encontrarse con otros familiares que estaban en EE.UU. y organizar la repatriación.

La primera dama ya había volado a Miami tras conocerse la noticia del derrumbe, pero había regresado a Paraguay pocos días después.

La cifra de fallecidos se sitúa en 96, según el último informe de los equipos de búsqueda en el lugar.

La cifra de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido el 24 de junio por causas aún no determinadas se situó el martes en 14, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.

Este martes la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló que 85 de los 95 cuerpos recuperados habían sido identificados.

Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, entre otras nacionalidades. EFE

