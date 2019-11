Despido de un comentarista deportivo por comentarios racistas divide Canadá

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 12 nov (EFE).- El fulminante despido del comentarista deportivo más reconocido de Canadá, Don Cherry, por atacar a los inmigrantes en su programa de televisión, está provocando una ola de reacciones en favor y en contra de la popular figura en todo el país.

Durante décadas, el estrafalario y controvertido Cherry ha sido un icono canadiense con sus comentarios sobre el hockey sobre hielo, el deporte nacional de Canadá, en 'Hockey Night in Canada', un programa de televisión que desde 1952 es la estrella de la televisión deportiva del país.

Pero a pesar de su popularidad, el lunes, Cherry, que anteriormente fue jugador y entrenador en la liga profesional de hockey de Norteamérica (NHL), fue despedido por Sportsnet, la cadena de televisión que tiene los derechos de transmisión de 'Hockey Night in Canada'.

El despido se produjo después de que Cherry, de 85 años y conocido por comentarios tan provocadores como las coloridas chaquetas y corbatas que luce en televisión, realizase una serie de comentarios atacando a los inmigrantes en la retransmisión del sábado.

En ese programa emitido en directo, Cherry, que en el pasado se ha identificado con posiciones políticas conservadoras extremas, empezó a criticar a aquellas personas que no lucen en la solapa la amapola roja.

La amapola roja es un símbolo que muchos canadienses lucen en el mes de noviembre para recordar a los militares canadienses muertos en las dos guerras mundiales y sirve de campaña para recaudar fondos para asociaciones de militares veteranos.

Pero el comentarista deportivo se adentró en posiciones consideradas por muchos como racistas cuando centró sus ataques en los inmigrantes y nuevos canadienses en medio de un programa de televisión cuyo objetivo es comentar partidos de hockey sobre hielo.

'Gente que viene aquí, donde sea, y les gusta nuestra forma de vida. Les encanta nuestra leche y miel. Al menos podrían pagar un par de dólares por una amapola o algo así. Estos muchachos pagaron por la forma de vida que disfrutan en Canadá. Pagaron el último precio', dijo Cherry.

Pocas horas después de la retransmisión de 'Hockey Night in Canada' el sábado, los medios sociales se llenaron de comentarios críticos hacia Cherry y su ataque a los inmigrantes.

Incluso la Legión Real Canadiense, la organización que aglutina a los veteranos militares del país, señaló en Twitter que aunque aprecia el apoyo que Cherry brinda a los militares, su 'opinión personal fue hiriente, divisiva y de ninguna manera defendida por la Legión'.

'Sabemos que muchos canadienses entienden y aceptan la tradición de la amapola roja y seguiremos educando a todos los ciudadanos sobre el significado de este poderoso símbolo', añadió la organización de veteranos.

En la tarde del lunes, el Día de los Veteranos en Canadá, la presión era tan intensa que Sportsnet se vio obligada a emitir un comunicado condenando los comentarios de Cherry y anunciando su despido.

'Tras conversaciones con Don Cherry tras la retransmisión del sábado, se ha decidido que es el momento adecuado para que dimita de forma inmediata', dijo Sportsnet que añadió que 'Don es sinónimo con hockey y ha jugado un papel integral en el crecimiento del deporte en los últimos 40 años'.

CBC, la radiotelevisión pública canadiense que creó en 1952 'Hockey Night in Canada' y durante décadas transmitió el programa con Cherry al frente, también criticó los comentarios 'divisivos, discriminatorios y ofensivos' a la vez que aprobó el despido del comentarista.

Pero hoy, Cherry reiteró sus palabras y dejó claro que no estaba dispuesto a disculparse por atacar a los inmigrantes y nuevos canadienses.

'Sé lo que dije y era lo que quería decir', declaró Cherry a los medios de comunicación para añadir que no se 'arrepiente de nada'. Pero el comentarista dijo que sus ataques no estaban dirigidos hacia los inmigrantes sino hacia cualquier canadiense que no se coloca una amapola roja en la solapa durante el mes de noviembre.

Cherry, que en el pasado ha provocado polémicas al insultar a los jugadores europeos o rechazar la presencia de periodistas femeninas, cuenta con muchos seguidores a su favor.

Una petición que empezó a circular este lunes en la plataforma Change.org para presionar a Sportsnet para que readmita al comentarista tenía hoy casi 105.000 firmantes. Pero esta vez, parece que los ataques de Cherry contra los inmigrantes son la gota que definitivamente colmó el vaso. EFE