Detenida la persona que grabó un vídeo del derribo del avión en Irán

Teherán, 15 ene (EFE).- La persona que grabó un vídeo que mostraba el momento en el que un misil derribó el avión ucraniano al sur de Teherán ha sido detenida, según la base Sar-Alá, de la Guardia Revolucionaria.

Este centro militar emitió un comunicado, recogido por medios oficiales como la agencia Mehr en las últimas horas, que explica que tras la publicación de estas imágenes procedió a 'identificar' a su autor.

Esta detención se enmarca, según la base de Sar-Alá, en las investigaciones de 'las causas y los factores involucrados en el incidente aéreo', en el que murieron 176 personas.

No queda clara la situación del detenido, cuyo vídeo muestra una especie de fogonazo en el cielo y fue primero publicado por el periódico The New York Times, y si este arresto es uno de los varios que anunció la víspera el Poder Judicial iraní.

Las investigaciones están siendo 'exhaustivas y algunos individuos han sido detenidos', informó el portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, quien no detalló el número de arrestos ni la identidad de esas personas.

Por su parte, el presidente iraní, Hasan Rohaní, subrayó que 'no se puede culpar a un solo individuo' ya que -indicó- no es solo culpable la persona que presionó el botón y disparó el misil, sino que 'hay otros'.

Debido a la controversia generada, Rohaní instó al Poder Judicial a formar 'un tribunal especial con un juez de alto rango y decenas de expertos' para investigar el caso.

El Boeing 737-800 de UIA, que cubría la ruta Teherán-Kiev, fue derribado al poco de despegar del aeropuerto internacional Imán Joeminí de Teherán al ser confundido con un misil de crucero, según explicó la Guardia Revolucionaria iraní.

Los 176 pasajeros y tripulantes que viajaban a bordo, gran parte de ellos iraníes, murieron a causa del derribo, que ha generado una ola de descontento entre la población iraní. EFE