Detienen 2 exsoldados alemanes sospechosos de querer crear unidad paramilitar

Berlín, 20 oct (EFE).- Fuerzas especiales de la policía alemana detuvieron esta mañana en el sur del país a dos exsoldados alemanes bajo sospecha de terrorismo por querer crear una tropa de mercenarios para intervenir en la guerra civil en Yemen, así como en otros conflictos.

Según la orden de detención del juez de instrucción del Tribunal Supremo de 18 de octubre, Arend-Adolf G. y Achim A. son sospechosos de querer crear una organización terrorista.

A principios de este año, los dos hombres tomaron la decisión conjunta de crear una tropa de mercenarios bajo su mando exclusivo impulsados principalmente por las perspectivas de un salario mensual previsto de alrededor de 40.000 euros para cada miembro de la unidad.

Los planes de los acusados contemplaban la creación de una unidad paramilitar de entre 100 y 150 hombres, principalmente exmiembros del ejército alemán o de la policía.

Arend-Adolf G., encargado del reclutamiento de los mercenarios, había contactado ya a al menos siete personas con este objetivo.

Una vez creada la unidad, los acusados tenían previsto intervenir en la guerra civil en Yemen para 'pacificar' la región y forzar con sus operaciones de combate negociaciones de paz entre los rebeldes hutíes y el gobierno yemení.

Ambos eran conscientes de que la unidad comandada por ellos se vería obligada a matar y contaban además con que habría civiles muertos y heridos en relación con sus acciones de combate.

A medio plazo, los exsoldados tenían previsto gestionar la unidad como una empresa militar privada dispuesta a intervenir asimismo en otros conflictos.

Según sus planes, la financiación correría a cargo de terceros, preferiblemente de Arabia Saudí, razón por la cual Achim A. había tratado insistentemente de entablar un diálogo con representantes del Gobierno saudí, establecer un canal de comunicación y conseguir una cita para presentar su oferta.

Aunque por parte saudí no hubo reacción alguna, los acusados no cejaron en su empeño, pero la creación de una organización terrorista hasta el momento no se materializó, señala el comunicado.

Los hombres fueron detenidos hoy por orden de la Fiscalía en el distrito de Brisgovia-Alta Selva Negra, en el estado federado de Baden-Württemberg, y en Múnich (Baviera).

En el marco de la operación se registraron las viviendas de los acusados, así como la de otras cuatro personas no sospechosas en estos dos estados federados.

Los acusados serán puestos hoy a disposición del juez de instrucción del Tribunal Supremo, que deberá decidir sobre su ingreso en prisión preventiva. EFE

egw/alf