Detienen a contralor para indagación en caso presunta corrupción en Ecuador

Quito, 13 abr (EFE).- El contralor general del Estado en funciones, Pablo Celi, ha sido detenido este martes para investigaciones en un caso de presunta corrupción, informó la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.

'Fiscalía ejecuta órdenes de detención contra Pablo C., contralor general (S); José A. B., exsecretario de Presidencia; y 4 personas más', señaló la Fiscalía en Twitter.

La institución ejecutó en la madrugada veinticinco registros en Quito y Guayaquil, en el marco de una investigación abierta en junio de 2019, por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en la empresa pública Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia.

En los allanamientos, liderados por la fiscal general, Diana Salazar, se levantaron indicios relacionados con el delito investigado. Además, en esas entradas también se detuvo a 'Luis Adolfo A. B., hermano del exsecretario de Presidencia, y a Andrés L. C.', agregó la Fiscalía.

Unos 25 equipos fiscales, en coordinación con unidades de la Policía, participaron en los operativos de allanamiento en los que se levantaron indicios que incluyen documentos, dispositivos electrónicos, información financiera, computadoras, celulares, dinero y cajas fuertes.

La Fiscalía allanó, además, las oficinas 'de Esteban C., hermano del contralor Pablo C.; y, de Natalia C., exasesora del exgerente de Petroecuador, Pablo F. Se incautaron computadores, celulares, documentos y 32.580 dólares en efectivo', publicó en Twitter.

La institución colgó en la red social varias fotografías del operativo en el denominado caso 'Las Torres' ejecutado entre la noche del lunes y esta madrugada, y en el que han sido detenidas en total ocho personas.

Tras conocer los operativos el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, recalcó su respeto a la independencia de las funciones del Estado.

'He tenido conocimiento de las detenciones y allanamientos sucedidos esta madrugada. Como ha sido mi costumbre desde el primer momento, mi respeto a la independencia y autonomía de las funciones del Estado', escribió Moreno en su cuenta de Twitter. EFE