Detienen a sospechoso de atropellar y matar a la actriz Lisa Banes

Nueva York, 6 ago (EFE).- Las autoridades de Nueva York detuvieron a un hombre de 26 años como principal sospechoso de un atropello que resultó en la muerte de la actriz Lisa Banes ('Cocktail', 'Gone Girl') el pasado junio, según informaron este viernes medios locales.

La actriz de 65 años falleció el 15 de junio después de permanecer en estado crítico durante 11 días como consecuencia del atropello de un ciclomotor cuyo conductor se dio a la fuga en el barrio de Upper West Side, la zona oeste de Manhattan.

Brian Boyd fue arrestado este jueves por agentes que lo reconocieron gracias a un cartel de 'se busca' y fue acusado de abandonar la escena de un accidente que resultó en fallecimiento y de no ceder el paso a un peatón en un paso de cebra, dijeron fuentes policiales al diario The New York Post.

Un representante de Banes dijo a la prensa en junio, tras el accidente, que el conductor del vehículo se había saltado un semáforo en rojo, como confirmaron imágenes de videovigilancia, y que la mujer sufrió una grave lesión cerebral traumática de la que no pudo recuperarse.

Banes actuó en cine, televisión y obras de teatro. En 1981 ganó el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en 'Don't Look Back in Anger', y recibió una nominación a mejor actriz en los Drama Desk Award por su papel en 'Isn't it Romantic?' en1984.

Además, apareció frecuentemente en las series 'The King of Queens', 'Six Feet Under', 'Nashville' y 'Royal Pains' e interpretó personajes centrales en los filmes 'Cocktail' (1988) y 'Gone Girl' (2014). EFE

nqs/eat