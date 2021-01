Detienen a un iraní-estadounidense acusado de espionaje en Irán

Teherán, 26 ene (EFE).- Un hombre con doble nacionalidad, iraní y estadounidense, ha sido detenido en Irán cuando intentaba escapar del país tras ser acusado de espionaje, informó ese martes el Poder Judicial iraní.

Este arresto es un nuevo pulso de Teherán que coincide con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, quien ha abogado por una vía diplomática con Irán aunque con ciertas condiciones.

El portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, explicó en rueda de prensa que el detenido fue acusado 'de espionaje y recopilación de información para países extranjeros'.

'Su expediente estaba abierto y es antiguo. El acusado había quedado en libertad bajo fianza pero fue detenido cuando intentó salir del país', precisó el portavoz.

Esmaili no identificó al detenido pero se especula que este pueda ser el empresario Emad Shargi, quien fue arrestado recientemente cuando intentaba escapar del país, según informaron este mes algunos medios locales.

Los medios iraníes no indicaron que Shargi tuviera doble nacionalidad, lo que fue confirmado por medios estadounidenses, que apuntaron que el empresario había intentado huir tras ser condenado por espionaje a diez años de cárcel.

Irán mantiene encarcelados a decenas de extranjeros o iraníes con doble nacionalidad a los que acusa principalmente de espionaje y usa como palanca de presión contra los otros países.

Teherán y Washington han realizado varios intercambios de presos. En junio de 2020, fueron liberados el médico iraní-estadounidense Mayid Taheri, preso durante 16 meses en EE. UU., y el veterano de la Armada estadounidense Michael White, que llevaba dos años detenido en Irán.

No obstante, el portavoz judicial iraní salió hoy en defensa de sus actuaciones e insistió en que 'Irán no reconoce la doble ciudadanía' y que 'la detención de esas personas no se basa en su nacionalidad sino en hechos delictivos'. EFE