Detienen al gobernador de Nairobi por un escándalo de corrupción millonario

Nairobi, 6 dic (EFE).- El polémico gobernador del condado de Nairobi, Mike Sonko, conocido por sus salidas de tono y su carácter rebelde, fue hoy detenido bajo sospecha de estar involucrado en un escándalo de corrupción millonario.

El fiscal general de Kenia, Noordin Haji, ordenó la detención de Sonko en relación con la pérdida de 357,3 millones de chelines kenianos (unos 3,2 millones de euros) de fondos públicos del condado.

En una rueda de prensa en Nairobi, Haji aseguró disponer de 'pruebas suficientes' para detener al gobernador y varios funcionarios de la Gobernación.

Sonko -subrayó- es sospechoso de los delitos de 'conflicto de intereses derivado de haber recibido dinero del condado de Nairobi ejerciendo como gobernador, adquisición ilícita de propiedad pública, blanqueo de dinero y otros crímenes económicos'.

Horas después, el gobernador fue detenido en Voi (sur de Kenia), donde opuso resistencia a empujones contra los policías y soldados que quería arrestarle, y trasladado en helicóptero a Nairobi.

Según la Comisión de Anticorrupción y Ética (EACC, en sus siglas en inglés), Sonko intentaba escapar por carretera de su detención, si bien el político negó ese extremo.

Más calmado, el gobernador mostró en un comunicado su disposición a comparecer a rendir cuentas ante la Justicia porque cuenta con 'hechos para desmantelar estas mentiras coreografiadas', en referencia a los cargos que se imputan.

Sonko, de 44 años, también pidió calma a sus seguidores en Nairobi mientras lidia con 'esta insubordinación temporal'.

'Le aseguro a todo el mundo que no me dejaré intimidar y que no me moverán ni un centímetro a algunas trampas políticas', agregó el gobernador.

Sonko (que significa 'hombre rico' en la jerga local sheng, una mezcla de inglés y suajili) llegó al cargo de gobernador en 2017 como candidato del partido Jubilee, la coalición gobernante de Kenia.

Anteriormente, fue diputado en el Parlamento, de donde llegó a ser expulsado por entrar en la Cámara con pendientes y gafas de sol, y legislador en el Senado, donde sí cumplió con los códigos de indumentaria más formal.

El gobernador, que en los años noventa estuvo en la cárcel por no pagar una multa, es conocido en Kenia por su estilo de vida extravagante y su vestimenta, que acompaña a menudo con joyas de oro macizo y peinados llamativos.

Este mes, Sonko provocó polémica al publicar en redes sociales fotos de su ostentoso comedor con una estatua del león chapada en oro, y una mesa y sillas de color dorado, mientras las fuertes lluvias causaban inundaciones en la capital de Kenia.

Kenia ocupó el puesto 144 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de 2018 de la organización Transparencia Internacional (el primer país en esa clasificación es el percibido como menos corrupto).

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del país africano, pese a las promesas del presidente, Uhuru Kenyatta, de terminar con esa lacra. EFE