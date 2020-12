Detienen en Honduras a dos hombres que trasladaban a siete cubanos hacia EEUU

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- Las autoridades hondureñas detuvieron este martes a dos personas que trasladaban ilegalmente a siete migrantes cubanos en un vehículo y cuyo destino final era Estados Unidos, informó la Policía Nacional del país.

La detención se llevó a cabo durante un patrullaje en el municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, indicó la Policía hondureña.

Al efectuar una inspección al vehículo, las autoridades ubicaron a tres hombres, tres mujeres y un menor de edad de Cuba.

Los migrantes fueron conducidos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Choluteca, en el sur del país, mientras que los dos hombres, de 28 y 34 años, fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

Los dos hombres, cuyos nombres no fueron revelados, serán acusados por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras y libertad de las personas, señaló la Policía hondureña.

En las últimas décadas Honduras se ha convertido en un punto de tránsito de migrantes, especialmente de cubanos y africanos, que atraviesan los países de Centroamérica para llegar a Estados Unidos, cuyas autoridades han reforzado la seguridad en los últimos años en la frontera con México.

El país centroamericano suscribió en septiembre de 2019 un acuerdo con Estados Unidos que busca atajar la migración irregular desde los países centroamericanos.

Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos acordaron, según el documento, el envío al país de los solicitantes de asilo a las autoridades estadounidenses.

El convenio delega a Honduras la responsabilidad de examinar, de acuerdo con su sistema de determinación de protección, la solicitud de asilo de cualquier persona que haya hecho ese requerimiento al llegar a un puerto de entrada o al cruzar la frontera entre los puntos de entrada a Estados Unidos.

Esta potestad tiene efecto 'en o después de la fecha de entrada en vigor del documento'.

EE.UU. deberá determinar previamente las reclamaciones en el caso de los menores de edad no acompañados, de personas que hayan ingresado a este país con un visado u otro documento válido emitido por las autoridades estadounidenses y que no sea de tránsito o cuando se trata de sujetos que no han sido requeridos para obtener un visado en el país.

El acuerdo se suma a dos documentos similares de cooperación en materia de asilo alcanzados con Guatemala, el 26 de julio de 2019, y El Salvador, el 20 de septiembre del año pasado, respectivamente. EFE